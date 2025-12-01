Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais Parking du pont de Lancieux Lancieux
Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais Parking du pont de Lancieux Lancieux lundi 29 décembre 2025.
Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais
Parking du pont de Lancieux Côté Lancieux Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 13:30:00
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais.
Rendez-vous au parking à droite après le pont de Lancieux, côté Lancieux, à 13 h 30.
Départ de la randonnée 13 h 45.
Parcours 7 km.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Parking du pont de Lancieux Côté Lancieux Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 17 28 48
English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais Lancieux a été mis à jour le 2025-12-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme