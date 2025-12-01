Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais Parking du pont de Lancieux Lancieux

Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais

Parking du pont de Lancieux Côté Lancieux Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 13:30:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais.

Rendez-vous au parking à droite après le pont de Lancieux, côté Lancieux, à 13 h 30.

Départ de la randonnée 13 h 45.

Parcours 7 km.

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .

Parking du pont de Lancieux Côté Lancieux Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 17 28 48

English :

L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à Lancieux L’Islet-Buglais Lancieux a été mis à jour le 2025-12-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme