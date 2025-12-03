Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Parking de la salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Parking de la salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer lundi 26 janvier 2026.
Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360°
Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 13:30:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à Saint-Briac 360°.
Rendez-vous au parking de la salle omnisports à 13 h 30.
Départ de la randonnée 13 h 45.
Parcours 7 km.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme