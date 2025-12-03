Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Parking de la salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360°

Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-26 13:30:00
2026-01-26

Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à Saint-Briac 360°.

Rendez-vous au parking de la salle omnisports à 13 h 30.

Départ de la randonnée 13 h 45.

Parcours 7 km.

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée.   .

Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48 

