Saint-Lunaire en marche Randonnée Pleurtuit Cancaval Place de la République La Richardais

Place de la République Parking de l’église La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-23 13:30:00
fin : 2026-02-23
2026-02-23
Saint-Lunaire en marche propose la randonnée Pleurtuit Cancaval.
Rendez-vous au parking de l’église de La Richardais à 13 h 30.
Départ de la randonnée 13 h 45.
Parcours 6,5 km.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Place de la République Parking de l’église La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
