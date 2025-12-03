Saint-Lunaire en marche Randonnée Saint-Lunaire vers Dinard Aller-retour Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire
Saint-Lunaire en marche Randonnée Saint-Lunaire vers Dinard Aller-retour Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire samedi 31 janvier 2026.
Saint-Lunaire en marche Randonnée Saint-Lunaire vers Dinard Aller-retour
Bureau Information Tourisme 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 13:15:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Saint-Lunaire en marche propose la randonnée Saint-Lunaire vers Dinard Aller-retour.
Rendez-vous au Bureau Information Tourisme de Saint-Lunaire à 13 h 15.
Départ de la randonnée 13 h 30.
Parcours 7 km Facile.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Bureau Information Tourisme 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée Saint-Lunaire vers Dinard Aller-retour Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-12-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme