Saint-Lunaire en marche Randonnée Saint-Lunaire vers Dinard Aller-retour Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire

Bureau Information Tourisme 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire

Saint-Lunaire en marche propose la randonnée Saint-Lunaire vers Dinard Aller-retour.

Rendez-vous au Bureau Information Tourisme de Saint-Lunaire à 13 h 15.

Départ de la randonnée 13 h 30.

Parcours 7 km Facile.

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .

Bureau Information Tourisme 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48

