Saint-Marc, ancien bourg littoral Église Saint-Marc Brest

Saint-Marc, ancien bourg littoral

Église Saint-Marc Place Vinet Brest Finistère

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

2026-02-22 2026-03-08

La visite vous fait découvrir cette ancienne commune littorale, devenue quartier de Brest en 1945, avec une ouverture exceptionnelle de la chapelle Notre-Dame de Bon Port, ancienne église paroissiale.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Brest Métropole, en ligne, au guichet ou par téléphone.

L’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .

Église Saint-Marc Place Vinet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

