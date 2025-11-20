Saint-Marcel en fête d’hiver ! Saint-Marcel-lès-Valence
Saint-Marcel en fête d’hiver ! Saint-Marcel-lès-Valence samedi 13 décembre 2025.
Saint-Marcel en fête d’hiver !
Différents lieux Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Un moment convivial pour préparer les fêtes de fin d’année.
.
Différents lieux Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 95 90 53 comite-des-fetessmlv@orange.fr
English :
A convivial moment to prepare for the festive season.
German :
Ein geselliger Moment, um sich auf die Feiertage vorzubereiten.
Italiano :
Un ottimo modo per prepararsi alle festività.
Espanol :
Una forma divertida de prepararse para las fiestas.
L’événement Saint-Marcel en fête d’hiver ! Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-17 par Valence Romans Tourisme