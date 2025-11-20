Saint-Marcel en fête d’hiver ! Saint-Marcel-lès-Valence

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Saint-Marcel en fête d’hiver !

Un moment convivial pour préparer les fêtes de fin d’année.
Différents lieux Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 95 90 53  comite-des-fetessmlv@orange.fr

English :

A convivial moment to prepare for the festive season.

German :

Ein geselliger Moment, um sich auf die Feiertage vorzubereiten.

Italiano :

Un ottimo modo per prepararsi alle festività.

Espanol :

Una forma divertida de prepararse para las fiestas.

