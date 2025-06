Saint-Marcel en fête ! Saint-Marcel-lès-Valence 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Saint-Marcel en fête ! Avenue de Provence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Fête estivale au cœur de Saint-Marcel-lès-Valence avec des animations pour tous, de grandes tablées dressées sur l’avenue de Provence, de la musique…

et le feu d’artifice lancé depuis le toit de la mairie avant le bal !

Avenue de Provence

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Summer festivities in the heart of Saint-Marcel-lès-Valence, with entertainment for all, large tables laid out on the Avenue de Provence, music?

and fireworks launched from the roof of the town hall before the ball!

German :

Sommerfest im Herzen von Saint-Marcel-lès-Valence mit Animationen für alle, großen Tischen auf der Avenue de Provence, Musik?

und das Feuerwerk, das vor dem Ball vom Dach des Rathauses aus gezündet wird!

Italiano :

Una festa estiva nel cuore di Saint-Marcel-lès-Valence, con intrattenimento per tutti, grandi tavole imbandite sull’Avenue de Provence, musica?

e fuochi d’artificio lanciati dal tetto del municipio prima del ballo!

Espanol :

Una fiesta de verano en el corazón de Saint-Marcel-lès-Valence, con animación para todos, grandes mesas dispuestas en la avenida de Provence, música?

y fuegos artificiales lanzados desde el tejado del ayuntamiento antes del baile

