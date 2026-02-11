Saint-Marcel s’expose Saint-Marcel-lès-Valence
Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-03
2026-04-24
L’association d’artistes saint-marcellois vous surprendra agréablement par les œuvres variées de cette exposition et vous permettra de rencontrer les talents locaux, anciens et nouveaux ! Vernissage vendredi 24 avril à 19h.
Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 18 75 22
English :
The Saint-Marcellois artists? association will pleasantly surprise you with the varied works in this exhibition, and give you the chance to meet local talents, old and new! Opening: Friday April 24, 7pm.
