Saint-Marcel s’expose Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel s’expose

Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-24

L’association d’artistes saint-marcellois vous surprendra agréablement par les œuvres variées de cette exposition et vous permettra de rencontrer les talents locaux, anciens et nouveaux ! Vernissage vendredi 24 avril à 19h.

.

Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 18 75 22

English :

The Saint-Marcellois artists? association will pleasantly surprise you with the varied works in this exhibition, and give you the chance to meet local talents, old and new! Opening: Friday April 24, 7pm.

