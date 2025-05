Saint-Mards en Fête – Village Saint-Mards, 7 juin 2025 14:00, Saint-Mards.

Seine-Maritime

Saint-Mards en Fête Village Route de Saint-Médard Saint-Mards Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 23:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Pour cette journée de fête au village appelée aussi la fête de la Saint-Médard, saint patron de Saint-Mards profitez d’un programme familial et convivial avec les désormais traditionnelles descentes de caisses à savon et animations diverses quads, poneys, cochon grillé à 19h30, structure gonflable, marché artisanal, animation musicale et bien entendu avec le sourire des bénévoles !

A 21h spectacle Back to 80’s avec DJ José, Dimete, Delphine.

Village Route de Saint-Médard

Saint-Mards 76730 Seine-Maritime Normandie stmardsenfete@gmail.com

English : Saint-Mards en Fête

For this day of festivities in the village, also known as the fête de la Saint-Médard, patron saint of Saint-Mards, enjoy a family-friendly program with the now-traditional soapbox descents and various activities: quads, ponies, grilled pig at 7:30pm, inflatable structure, craft market, musical entertainment and, of course, smiling volunteers!

At 9pm, Back to 80’s show with DJ José, Dimete, Delphine.

German :

An diesem Festtag im Dorf, der auch als Fest des Heiligen Medard, des Schutzpatrons von Saint-Mards, bezeichnet wird, erwartet Sie ein familiäres und geselliges Programm mit den mittlerweile traditionellen Seifenkistenfahrten und verschiedenen Animationen: Quads, Ponys, gegrilltes Schwein um 19.30 Uhr, Hüpfburg, Kunsthandwerkermarkt, musikalische Unterhaltung und natürlich das Lächeln der Freiwilligen!

Um 21 Uhr Back to 80’s-Show mit DJ José, Dimete, Delphine.

Italiano :

Per questa giornata di festa nel villaggio, conosciuta anche come la festa di Saint-Médard, patrono di Saint-Mards, godetevi un programma adatto alle famiglie con le ormai tradizionali discese in soapbox e una varietà di intrattenimenti: quad, pony, maiale alla griglia alle 19.30, struttura gonfiabile, mercato dell’artigianato, intrattenimento musicale e, naturalmente, i volti sorridenti dei volontari!

Alle 21.00, spettacolo Back to 80’s con DJ José, Dimete e Delphine.

Espanol :

Para este día de fiesta en el pueblo, también conocido como la fête de la Saint-Médard, patrona de Saint-Mards, disfrute de un programa familiar con los ya tradicionales descensos en soapbox y animaciones variadas: quads, ponis, cerdo a la parrilla a las 19.30 h, estructura hinchable, mercadillo de artesanía, animaciones musicales y, por supuesto, ¡las caras sonrientes de los voluntarios!

A las 21.00 h, espectáculo Back to 80’s con DJ José, Dimete y Delphine.

