Informations pratiques

Saint-Martial-de-Nabirat

Saint-Martial-de-Nabirat et les Journées du Patrimoine : expositions, animations, ateliers

Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

2 jours de mise en valeur du patrimoine local :

-> exposition des archives photographiques de la commune et photos participantes au concours de photos du village.

->Jeu de piste pour les enfants

->Atelier Light Painting etc…

*Samedi de 14h à 18h :

Expositions au foyer rural dès 14h.

-> archives photographiques de la commune et photos participantes au concours. Ouverture des votes du concours.

->Jeu de piste pour les enfants de14h à 16h. Rdv à l’église. Récompense à la fin du parcours.

->Atelier Light Painting de 17h à 18h30 au foyer rural. Réservation à patrimoinestmartial@orange.fr

*Dimanche de 10h à 17h :

Expositions au foyer rural dès 14h.

->archives photographique de la commune et des photos participantes au concours. Vote du concours photo jusqu’à 16h30.

->Jeu de piste pour les enfants de 14h00 à 16h00. Rdv à l’église. Récompense à la fin du parcours.

16h30 : Clôture des votes du concours photo.

17h00 : Remise des prix du concours photo. .

Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine patrimoinestmartial@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Martial-de-Nabirat et les Journées du Patrimoine : expositions, animations, ateliers

Two days celebrating local heritage:

-> Exhibition of the town’s photographic archives and photos entered in the village photo contest.

-> Scavenger hunt for kids

-> Light painting workshop, etc…

L’événement Saint-Martial-de-Nabirat et les Journées du Patrimoine : expositions, animations, ateliers Saint-Martial-de-Nabirat a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne