Saint-Martial-de-Nabirat et les Journées du Patrimoine : expositions, animations, ateliers Saint-Martial-de-Nabirat
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martial-de-Nabirat
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Nabirat
Saint-Martial-de-Nabirat et les Journées du Patrimoine : expositions, animations, ateliers
Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
2 jours de mise en valeur du patrimoine local :
-> exposition des archives photographiques de la commune et photos participantes au concours de photos du village.
->Jeu de piste pour les enfants
->Atelier Light Painting etc…
*Samedi de 14h à 18h :
Expositions au foyer rural dès 14h.
-> archives photographiques de la commune et photos participantes au concours. Ouverture des votes du concours.
->Jeu de piste pour les enfants de14h à 16h. Rdv à l’église. Récompense à la fin du parcours.
->Atelier Light Painting de 17h à 18h30 au foyer rural. Réservation à patrimoinestmartial@orange.fr
*Dimanche de 10h à 17h :
Expositions au foyer rural dès 14h.
->archives photographique de la commune et des photos participantes au concours. Vote du concours photo jusqu’à 16h30.
->Jeu de piste pour les enfants de 14h00 à 16h00. Rdv à l’église. Récompense à la fin du parcours.
16h30 : Clôture des votes du concours photo.
17h00 : Remise des prix du concours photo. .
Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine patrimoinestmartial@orange.fr
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English : Saint-Martial-de-Nabirat et les Journées du Patrimoine : expositions, animations, ateliers
Two days celebrating local heritage:
-> Exhibition of the town’s photographic archives and photos entered in the village photo contest.
-> Scavenger hunt for kids
-> Light painting workshop, etc…
L’événement Saint-Martial-de-Nabirat et les Journées du Patrimoine : expositions, animations, ateliers Saint-Martial-de-Nabirat a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne