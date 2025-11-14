Saint-Martin à Chartres Conférence par Juliette Clément Chartres
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Début : Mercredi 2025-11-14 17:00:00
fin : 2025-11-14 18:30:00
2025-11-14
Partez à la découverte du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val situé dans l’actuel quartier Saint-Brice, à Chartres.
Par Juliette Clément, de la Société archéologique d’Eure-et-Loir. Tout public. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 91 93 sael28@wanadoo.fr
Discover the Gallo-Roman sanctuary of Saint-Martin-au-Val, located in what is now the Saint-Brice district of Chartres.
Entdecken Sie das gallo-römische Heiligtum Saint-Martin-au-Val im heutigen Viertel Saint-Brice in Chartres.
Scoprite il santuario gallo-romano di Saint-Martin-au-Val, nell’attuale quartiere Saint-Brice di Chartres.
Descubra el santuario galo-romano de Saint-Martin-au-Val, en el actual barrio de Saint-Brice de Chartres.
