Panorama historique de cet ancien faubourg qui conserve une ambiance de village au cœur de Brest. La balade permet un passage exceptionnel dans l’ancien lavoir rue Conseil.

Durée 1h30.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole, par téléphone, en ligne ou à l’accueil.

L’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .

