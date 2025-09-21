Saint-Maur, ville-jardin au service de la biodiversité Maison de la nature Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maur, ville-jardin au service de la biodiversité Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison de la nature Val-de-Marne

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La ville de Saint-Maur a été transformée par Auguste Marin en ville-jardin, un héritage soigneusement cultivé depuis par la plupart de ses successeurs. La ville a reçu l’an passé le label 2 pattes en récompense de ses actions envers les animaux : nichoir, parc à toutous, hôtel à insectes, maison des chats, lâcher de lombrics… Saint-Maur est une ville qui aime le vivant !

Le végétal n’est pas oublié. Outre la préservation des 18 000 arbres d’alignement de la ville et de la trame verte inscrite dans le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), Saint-Maur s’est engagé depuis plusieurs années dans de grandes campagnes de replantation en y associant les enfants des écoles, comme sur les bords de Marne il y a peu. Des arbres fruitiers ont aussi fait leur apparition dans les squares. Venez découvrir les jardins potagers partagés et profitez de la grainothèque pour troquer et tester de nouvelles semences !

Des activités vous seront proposées, ainsi qu’un jeu de piste qui vous permettra de découvrir ce lieu de façon ludique et de repartir avec un petit cadeau. Venez également construire le jardin de vos rêves… en miniature !

Maison de la nature 77 quai de la Pie 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés