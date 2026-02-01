Saint-Maurice Pellevoisin Les petits labos Musique et sciences Lille
Saint-Maurice Pellevoisin Les petits labos Musique et sciences Lille mardi 17 février 2026.
Saint-Maurice Pellevoisin Les petits labos Musique et sciences
205 bis rue Faubourg de Roubaix Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Qu’est-ce que le son ? Comment il se crée et se propage ? Quelle est la différence entre un bruit et une note de musique ? Découvre-le à travers diverses petites expériences. Crée ensuite ton propre instrument de musique et continue à expérimenter à la maison !
—-
Mardi 17 février, de 15h à 16h30
A partir de 7 ans
Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin
Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 20 12 53 90 bm-lille.fr)
205 bis rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Nord Hauts-de-France +33 3 20 12 53 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What is sound? How is it created and propagated? What’s the difference between noise and a musical note? Find out through a variety of experiments. Then create your own musical instrument and continue experimenting at home!
—-
Tuesday, February 17, 3pm to 4:30pm
Ages 7 and up
Saint-Maurice Pellevoisin multimedia library
Free, on reservation (from the library: 03 20 12 53 90 bm-lille.fr)
