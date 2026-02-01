Saint-Maurice Pellevoisin Les petits labos Musique et sciences Lille

Saint-Maurice Pellevoisin Les petits labos Musique et sciences

Qu’est-ce que le son ? Comment il se crée et se propage ? Quelle est la différence entre un bruit et une note de musique ? Découvre-le à travers diverses petites expériences. Crée ensuite ton propre instrument de musique et continue à expérimenter à la maison !

Mardi 17 février, de 15h à 16h30

A partir de 7 ans

Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 20 12 53 90 bm-lille.fr)

What is sound? How is it created and propagated? What’s the difference between noise and a musical note? Find out through a variety of experiments. Then create your own musical instrument and continue experimenting at home!

Tuesday, February 17, 3pm to 4:30pm

Ages 7 and up

Saint-Maurice Pellevoisin multimedia library

Free, on reservation (from the library: 03 20 12 53 90 bm-lille.fr)

