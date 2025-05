Saint-Mazeran, Moine Bâtisseur – Broût-Vernet, 1 juin 2025 07:00, Broût-Vernet.

Allier

Saint-Mazeran, Moine Bâtisseur Rendez-vous devant l’église Broût-Vernet Allier

Début : 2025-06-01

fin : 2025-09-30

2025-06-01

Découvrez St Mazeran, moine et ermite, architecte et bâtisseur par une visite contée. Découvrez la vie de St Mazeran, Saint Patron de Broût-Vernet, issu d’une famille noble locale ….

Rendez-vous devant l’église

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13

English :

Discover St Mazeran, monk and hermit, architect and builder, with a guided tour. Discover the life of St Mazeran, Patron Saint of Broût-Vernet, from a local noble family ….

German :

Entdecken Sie St. Mazeran, Mönch und Eremit, Architekt und Baumeister, bei einem Rundgang mit Erzählungen. Entdecken Sie das Leben von St Mazeran, dem Schutzheiligen von Broût-Vernet, der aus einer lokalen Adelsfamilie stammte ….

Italiano :

Scoprite San Mazeran, monaco ed eremita, architetto e costruttore, durante una visita guidata. Scoprite la vita di San Mazeran, patrono di Broût-Vernet, da una famiglia nobile locale ….

Espanol :

Descubra a San Mazeran, monje y ermitaño, arquitecto y constructor, en una visita guiada. Descubra la vida de San Mazeran, patrón de Broût-Vernet, de una familia noble local ….

L’événement Saint-Mazeran, Moine Bâtisseur Broût-Vernet a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de tourisme Val de Sioule