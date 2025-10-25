Saint-Médard Basket s’engage pour octobre rose Cosec Saint-Médard-en-Jalles

Entrée : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T19:30:00 – 2025-10-25T22:00:00

Fin : 2025-10-25T19:30:00 – 2025-10-25T22:00:00

À l’occasion du match de l’équipe 1 (Nationale 3), un stand spécial octobre Rose sera installé de 19h30 à 22h.

Au programme :

Stand de prévention avec affiches et prospectus pour sensibiliser les femmes à consulter leur médecin

pour sensibiliser les femmes à consulter leur médecin Vente de goodies, dont les bénéfices seront reversés à l’association Octobre Rose

Don de places par le club aux patientes et à leurs familles

Lancer de ballons avec des messages de prévention

Tombola solidaire, au profit de l’association

Et pour plus d’ambiance, la salle de match sera décorée aux couleurs d’Octobre Rose, et l’équipe féminine vous préparera également une petite surprise chorégraphiée !

Une soirée sportive, solidaire et engagée pour soutenir la prévention et la lutte contre le cancer du sein en partenariat avec la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.

Cosec 12, rue Paul Berniard – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion du match de l’équipe 1 Saint-Médard Basket accueil un stand de prévention autour du cancer du sein