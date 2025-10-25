Saint-Médard Basket s’engage pour octobre rose Cosec Saint-Médard-en-Jalles
Saint-Médard Basket s’engage pour octobre rose Cosec Saint-Médard-en-Jalles samedi 25 octobre 2025.
Saint-Médard Basket s’engage pour octobre rose Samedi 25 octobre, 19h30 Cosec Gironde
Entrée : 6 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-25T19:30:00 – 2025-10-25T22:00:00
Fin : 2025-10-25T19:30:00 – 2025-10-25T22:00:00
À l’occasion du match de l’équipe 1 (Nationale 3), un stand spécial octobre Rose sera installé de 19h30 à 22h.
Au programme :
- Stand de prévention avec affiches et prospectus pour sensibiliser les femmes à consulter leur médecin
- Vente de goodies, dont les bénéfices seront reversés à l’association Octobre Rose
- Don de places par le club aux patientes et à leurs familles
- Lancer de ballons avec des messages de prévention
- Tombola solidaire, au profit de l’association
Et pour plus d’ambiance, la salle de match sera décorée aux couleurs d’Octobre Rose, et l’équipe féminine vous préparera également une petite surprise chorégraphiée !
Une soirée sportive, solidaire et engagée pour soutenir la prévention et la lutte contre le cancer du sein en partenariat avec la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Cosec 12, rue Paul Berniard – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0643431170 »}, {« type »: « email », « value »: « emchib33160@gmail.com »}]
À l’occasion du match de l’équipe 1 Saint-Médard Basket accueil un stand de prévention autour du cancer du sein