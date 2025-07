Saint-Memmie en fête Saint-Memmie

Structures gonflables dès 2 ans des espaces ludiques et colorés, parfaitement adaptés aux plus jeunes. > Parcours de jeux pour tous défis sportifs et jeux collaboratifs pour s’amuser en famille ou entre amis. > Spectacle dansant laissez-vous emporter par la musique et l’énergie de la scène ! > Feu d’artifice un final magique à la tombée de la nuit, pour émerveiller petits et grands. Et pour régaler vos papilles tout au long de la soirée, des foodtrucks variés seront présents, ainsi qu’une buvette avec boissons fraîches et douceurs. "Saint-Memmie en fête", c’est l’occasion idéale de partager un moment chaleureux avec vos proches dans une ambiance estivale et détendue. > Lieu Esplanade Le Corbusier Saint-Memmie > Horaires de 17h00 à 00h00 > Entrée libre Venez nombreux célébrer l’été avec nous !"> Structures gonflables dès 2 ans des espaces ludiques et colorés, parfaitement adaptés aux plus jeunes. > Parcours de jeux pour tous défis sportifs et jeux collaboratifs pour s’amuser en famille ou entre amis. > Spectacle dansant laissez-vous emporter par la musique et l’énergie de la scène ! > Feu d’artifice un final magique à la tombée de la nuit, pour émerveiller petits et grands. Et pour régaler vos papilles tout au long de la soirée, des foodtrucks variés seront présents, ainsi qu’une buvette avec boissons fraîches et douceurs. "Saint-Memmie en fête", c’est l’occasion idéale de partager un moment chaleureux avec vos proches dans une ambiance estivale et détendue. > Lieu Esplanade Le Corbusier Saint-Memmie > Horaires de 17h00 à 00h00 > Entrée libre Venez nombreux célébrer l’été avec nous !">

