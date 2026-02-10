Saint Mont Vignoble en Fête SAINT-MONT Saint-Mont

Saint Mont Vignoble en Fête

Évènement culturel et gastronomique incontournable de la région,

Saint Mont Vignoble en Fête revient pour son édition 2026, les 27, 28, 29 mars prochains.

Trois jours sous le signe de la fête et de la convivialité !

Rencontres avec les vignerons, visites du vignoble, concerts…

Programme complet de l’ensemble des site

#1 SAINT-MONT CAVE

Vendredi, samedi et dimanche

Visites guidées de la cave, de la chaîne d’embouteillage, et du chai expérimental L’Atelier des Cépages gratuit

Découverte de la collection d’œuvres de la Galerie Bleue-Plaimont gratuit

Aire de jeux Anima-Vigne (jeux en bois) gratuit

Marché de producteurs

Samedi

15h00 Atelier dégustation commentée de 6 cuvées spéciales Innovations sur réservation 15€/personne

17h Dégustation Une œuvre Un Vin à la Galerie Bleue Plaimont gratuit

Dimanche

9h30 Randonnée solidaire 1er parcours oenorando du Gers au départ de la cave de Saint-Mont (9km 2h30) sur réservation 5€/personne (l’ensemble des fonds seront reversés à la Fondation Groupama Santé, en faveur d’associations)

11h et 14h30 Atelier dégustation commentée de 6 cuvées spéciales Innovations sur réservation 15€/personne

#1 SAINT-MONT VILLAGE

Samedi et dimanche

Marché d’artisans d’art et de producteurs

Bar à vins par les jeunes du village

Exposition de peintures à l’église Saint-Jean-Baptiste

Déjeuners au Monastère de Saint-Mont Informations et réservations sur leur site internet.

Déjeuners aux tisons au village 20€/personne sur réservation à partir de début mars

Menu Bol de garbure Papillote de foie gras Magret à la braise et sa salade Saint-Montaise (salade, tomate, gésiers de canard confits) Croustade Un verre de vin AOC Saint Mont café compris

Samedi

11h Cérémonie d’ouverture et mise en perce Spectacle sonorisé en partenariat avec la Tour de Termes, et les échassiers de Tyrosse gratuit

Dimanche

11h Messe en gascon en l’église Saint-Jean-Baptiste gratuit

#3 TERMES D’ARMAGNAC

Samedi et dimanche

Visite de la tour Tarif préférentiel 5€ personne

Déjeuners organisés par la Tour de Termes d’Armagnac Adulte 17€/ enfant 10€ sur réservation

Menu

Adulte grillades de porc noir de la ferme Totain à Tieste-Uragnoux (32)/ frites à la graisse de canard/ fromage blanc à l’Armagnac/ un verre de vin et un café inclus

Enfant saucisses de porc noir de la ferme Totain à Tieste-Uragnoux (32)/ frites à la graisse de canard/ fromage blanc/ un verre de jus de fruits

#4 BOUZON-GELLENAVE CHATEAU SAINT-GO

Vendredi

Dégustation et vente de vins ouvert à tous

À partir de 12h Journée entreprises visites du vignoble et des chais, repas aveyronnais autour de l’Aligot, animation musicale, challenge mixologie 45€/personne Informations et réservations auprès d’Ophélia ou Céline au 05 62 69 62 87 ou par mail o.soubabere@plaimont.fr

Samedi et dimanche

Dégustation et vente de vins ouvert à tous

Marché de producteurs et d’artisans locaux

Samedi

12h30 Déjeuner traditionnel, en musique, organisé par la Société de chasse de Bouzon-Gellenave Sur réservation 27€ personne

Menu rognons sauce au floc/ pièce de bœuf sur planche cuite au braséro et pommes de terre persillées/ croustade maison et sa crème à l’armagnac/ café inclus + 1 verre de vin inclus

15h Atelier Vins et Fromages sur réservation Tarif 10€ personne

17h Atelier Vins et Fromages sur réservation Tarif 10€ personne

Dimanche

11h Atelier Vins et Fromages sur réservation Tarif 10€ personne

11h30 ou 13h brunch en musique avec les Fantaskes

#5 SABAZAN CHÂTEAU

Samedi

11h Dégustation verticale (3 millésimes de la cuvée château de Sabazan) et visite du vignoble Sur réservation Tarif 10€ personne

14h Randonnée culturelle avec un guide Passen’Gers sur le thème Vigne et poésie (5,5 km/ 3h) inscription via ce lien gratuit

16h Dégustation verticale (3 millésimes de la cuvée château de Sabazan) et visite du vignoble Sur réservation Tarif 10€ personne

Dimanche

10h à 17h Exposition de voitures américaines anciennes par Retrogarage32

14h30 Dégustation verticale (3 millésimes de la cuvée château de Sabazan) et visite du vignoble Sur réservation Tarif 10€ personne

SABAZAN VILLAGE

Samedi et dimanche

10h à 19h Exposition d’artisanat d’art par l’Association La Cigale

Dimanche

12h30 Déjeuner au foyer organisé par le comité des fêtes Sans réservation

Menu Assiette composée 7€ Daube de bœuf et ses pommes vapeurs 11€ Magret de canard et ses frites 14€ Croustade 2,50€8

#6 AIGNAN CAVE

Vendredi, Samedi et Dimanche

Dégustation et vente de vins

Samedi et dimanche

Animation réalité virtuelle autour du monde de la viticulture gratuit

Marché de producteurs

Jeux en bois gratuit

Samedi

12h Apéritif/déjeuner avec les producteurs présent sur place en musique

11h Atelier Assemblage assemblez votre propre cuvée et repartez avec votre bouteille sur réservation Tarif 15€/personne

16h Initiation à l’ampélographie (rencontre avec un passionné de cépages anciens et retrouvés) gratuit

16h30 Démonstration culinaire autour de l’aligot, en partenariat avec la coopérative Jeune Montagne

Dimanche

11h Atelier Assemblage assemblez votre propre cuvée et repartez avec votre bouteille sur réservation Tarif 15€/personne

11h30 Apéritif déjeuner avec les producteurs, en musique avec l’association Un Air de Gers

14h30 Atelier Assemblage assemblez votre propre cuvée et repartez avec votre bouteille sur réservation Tarif 15€/personne

AIGNAN VILLAGE

Samedi et dimanche

A La Ferme aux Buffles, repas autour de la cuvée emblématique Le Faîte Réservation au 06 29 28 31 53 ou sur leur site internet.

Samedi

19h La Nocturne du Saint Mont, restauration (Menu, Tapas, Foodtrucks) et concert avec les Dandy’s de l’Armagnac, les Décap’s Hurleurs et les Fantaskes, organisée par les associations d’Aignan Sans réservation

Dimanche

Foire Primavera sur la place du village vide jardins, végétaux, producteurs locaux et artisanat

#7 LUPIAC

Vendredi, Samedi & Dimanche

Visite du musée de d’Artagnan

Vendredi

18h à 19h Casse-croûte aux huîtres, à la découverte des Saint Mont blanc, organisé par la Taverne de d’Artagnan Sans réservation Tarif 10€ personne

19h Soirée d’ouverture avec tapas et vins, en musique avec les Fantaskes, organisée par les Jeunes Vignerons du canton d’Aignan

Samedi et dimanche

9h30 Casse-croûte aux huîtres, à la découverte des Saint Mont blanc, organisé par la Taverne de d’Artagnan Sans réservation Tarif 10€ personne

12h30 Déjeuner organisé par la Taverne de d’Artagnan

16h Concours de lancer de bérets

Samedi

11h Saint Mont, le mystère des 3 bastides, rallye voiture et chasse au trésor (nouveau parcours) partez à la recherche d’indices cachés à travers nos sites. Départ de la place de Lupiac, arrivée à Marciac sur réservation Tarif Adulte 15€/personne/ enfant 8€/personne

Dimanche

11h Démonstration et initiation d’escrime par Les Lames Lupiacoises gratuit

#8 PLAISANCE DU GERS CAVE

Vendredi, samedi et dimanche

Marché de producteurs

Exposition de matériel agricole ancien libre accès gratuit

Samedi et Dimanche

9h30 10h30 Casse-croûte offert par les vignerons

12h30 Déjeuners organisés par les Amis du Saint Mont Sur réservation au 07 89 82 92 64 ou 06 75 19 08 44 Tarif 20€ personne

Menu samedi assiette gourmande/ ribs confites miel curry pommes de terres rissolées/ fromage salade/ dessert

Menu dimanche assiette charcutière/ gardiane pâtes/ fromage salade/ dessert

Samedi

11h Atelier cocktail, nouvelle recette sur réservation Tarif 10€/ personne

17h Atelier cocktail, nouvelle recette sur réservation Tarif 10€/ personne

Dimanche

11h Tienta organisé par la ganaderia du Lartet, aux arènes du Lartet à Lasserrade (en face de la cave)

11h Atelier cocktail, nouvelle recette sur réservation Tarif 10€/ personne

#9 MARCIAC

À LA VILLA SAINT MONT Rue des Cinq Parts

Vendredi, Samedi et Dimanche

Ouverture exceptionnelle de la Villa Saint Mont, vente de vins et dégustation

Samedi et dimanche

9h30 10h30 Casse-croûte offert par les vignerons

Samedi

18h à 19h30 Apéritif concert, découverte en avant première de la cuvée spéciale Welcome In Tziganie

19h30 Repas Les Arceaux Gourmands , braséro, fruits de mer, et vins de Saint Mont, sous les arcades, par les restaurateurs du village

21h Concert par Titi Robin en partenariat avec Welcome In Tziganie Sur réservation au 09 64 47 32 29 ou à billeterie@lastrada-marciac.fr

Dimanche

11h à 12h30 Apéritif concert

12h30 Repas Les Arceaux Gourmands , braséro, fruits de mer, et vins de Saint Mont, sous les arcades, par les restaurateurs du village

14h30 Circuit Une Œuvre Un Vin au départ de la Villa Saint Mont déambulez de galeries en galeries et découvrez un accord met-vin-œuvre à chaque arrêt sur réservation Tarif 7€ personne .

English :

A cultural and gastronomic event not to be missed in the region,

Saint Mont Vignoble en Fête returns for its 2026 edition, on March 27, 28 and 29.

Three days of festivities and conviviality!

Meetings with winegrowers, vineyard tours, concerts?

Full program for all sites

#1 SAINT-MONT WINERY

Friday, Saturday and Sunday

Guided tours of the winery, bottling line and experimental winery L?Atelier des Cépages free of charge

Discover the Galerie Bleue-Plaimont art collection free of charge

Anima-Vigne playground (wooden games) free

Farmers? market

Saturday

3pm: Guided tasting of 6 special Innovations cuvées on reservation 15?/person

5pm: Une ?uvre Un Vin tasting at Galerie Bleue Plaimont free of charge

Sunday

9:30am: Solidarity hike 1st oenorando trail in the Gers, departing from the Saint-Mont winery (9km 2h30) on reservation 5?/person (all proceeds will be donated to the Groupama Santé Foundation, in support of associations)

11 a.m. and 2:30 p.m.: Guided tasting of 6 special Innovations cuvées on reservation 15?/person

#1 SAINT-MONT VILLAGE

Saturday and Sunday

Artisan and producer market

Village youth wine bar

Painting exhibition at Saint-Jean-Baptiste church

Lunches at the Monastère de Saint-Mont Information and reservations on their website.

Fireside lunches in the village 20?/person booking from early March

Menu: Bowl of garbure Papillote of foie gras Braised duck breast with Saint-Montaise salad (salad, tomato, duck gizzards confit) Croustade A glass of AOC Saint Mont wine coffee included

Saturday

11 a.m.: Opening ceremony and piercing Sound show in partnership with the Tour de Termes, and the Tyrosse stilt-walkers free of charge

Sunday

11am: Mass in Gascon at Saint-Jean-Baptiste church free admission

#3 TERMES D?ARMAGNAC

Saturday and Sunday

Tour of the tower Preferential rate: 5? person

Lunches organized by the Tour de Termes d?Armagnac Adults 17? children 10? on reservation

Menu

Adult: grilled black pork from Ferme Totain in Tieste-Uragnoux (32)/ duck fat fries/ fromage blanc with Armagnac/ one glass of wine and coffee included

Child: black pork sausages from Totain farm in Tieste-Uragnoux (32)/ fries in duck fat/ cottage cheese/ a glass of fruit juice

#4 BOUZON-GELLENAVE ? CHATEAU SAINT-GO

Friday

Wine tasting and sales open to all

From 12pm: Corporate day vineyard and winery tours, Aligot meal, musical entertainment, mixology challenge 45?/person Information and reservations from Ophélia or Céline on 05 62 69 62 87 or by e-mail o.soubabere@plaimont.fr

Saturday and Sunday

Wine tasting and sales open to all

Local producers’ and craftsmen’s market

Saturday

12:30 pm: Traditional lunch, with music, organized by the Bouzon-Gellenave hunting club On reservation 27? person

Menu: kidneys with floc sauce/ piece of beef on a plank cooked in a brazier with parsley potatoes/ homemade croustade with armagnac cream/ coffee included + 1 glass of wine included

3pm: Wine and cheese workshop on reservation Price: 10? person

5pm: Wine and cheese workshop on reservation Price: 10? person

Sunday

11am: Wine and cheese workshop on reservation Price: 10? person

11:30am or 1pm: Musical brunch with the Fantaskes

#5 SABAZAN CHÂTEAU

Saturday

11am: Vertical tasting (3 vintages of the Château de Sabazan cuvée) and visit to the vineyard On reservation Price: 10? person

2pm: Cultural walk with a Passen’Gers guide on the theme of Vines and Poetry (5.5 km/ 3h) registration via this link free of charge

4pm: Vertical tasting (3 vintages of the Château de Sabazan cuvée) and visit to the vineyard reservation required Price: 10? person

Sunday

10 a.m. to 5 p.m.: American classic car exhibition by Retrogarage32

2:30 pm: Vertical tasting (3 vintages of the Château de Sabazan cuvée) and visit to the vineyard Reservation required Price: 10? person

SABAZAN VILLAGE

Saturday and Sunday

10am to 7pm: Arts and crafts exhibition by Association La Cigale

Sunday

12:30 pm: Lunch in the foyer organized by the Comité des fêtes No reservation required

Menu: Mixed platter 7? Beef stew with steamed potatoes 11? Duck breast with French fries 14? Croustade 2,50?8

