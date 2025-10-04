Saint-Naborose 11ème édition Saint-Nabor

Le ruban lumineux géant se formera dans le vignoble sous les yeux du Mont Sainte-Odile. 2 possibilités marche de 5 km, accessible à tous sans limite d’âge ni de nombre, ou ascension du Mont Ste Odile. Les bénéfices iront à la Ligue Contre le Cancer. Inscription www.oxypedes.fr/saint-naborose-2025

Cette année encore, l’équipe « 35+, ensemble pour les autres », se mobilise pour vous organiser un événement solidaire original.

La Saint-Naborose, c’est un ruban lumineux, signe d’espoir pour les malades du cancer, formé grâce à une chaine humaine lors de la marche de 5 km, accessible à tous sans limite d’âge ni de nombre ou lors de l’ascension vers le Mont Sainte-Odile.

MARCHE 5 km dans le village et le vignoble pour former un ruban lumineux géant avec des lampes torches ou lampes frontales. Départ à 19h espace Adam. Inscription obligatoire.

ASCENSION DU MONT SAINTE-ODILE 7 km (450m de dénivelé positif), réservée aux marcheurs aguerris. Lampe frontale et gilet jaune sont obligatoires. Départ à 18h30. 50 places disponibles, inscription obligatoire.

Tout au long de la manifestation, vous pourrez vous restaurer, à partir de 18h, à l’espace du parc Adam buvette, soupe, knacks, pâtisseries.

Les bénéfices des ventes seront reversés intégralement à la Ligue Contre le Cancer. .

Espace du Parc Adam Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 20 05 95 asso35plus@gmail.com

English :

The giant luminous ribbon will form in the vineyard under the eyes of Mont Sainte-Odile. 2 possibilities: a 5 km walk, accessible to all with no age or number limit, or an ascent of Mont Ste Odile. Profits will go to the Ligue Contre le Cancer. Registration: www.oxypedes.fr/saint-naborose-2025

German :

Das riesige Leuchtband wird sich in den Weinbergen unter den Augen des Mont Sainte-Odile bilden. 2 Möglichkeiten: 5 km lange Wanderung, die für alle ohne Alters- oder zahlenmäßige Begrenzung zugänglich ist, oder Besteigung des Mont Ste Odile. Der Erlös geht an die Krebsliga. Anmeldung: www.oxypedes.fr/saint-naborose-2025

Italiano :

Il gigantesco nastro di luce si formerà nei vigneti sotto gli occhi del Mont Sainte-Odile. 2 opzioni: una passeggiata di 5 km, accessibile a tutti senza limiti di età o di numero, o una scalata sul Mont Ste Odile. Il ricavato sarà devoluto alla Ligue Contre le Cancer. Iscrizioni: www.oxypedes.fr/saint-naborose-2025

Espanol :

La cinta gigante de luz se formará en los viñedos bajo la mirada del Mont Sainte-Odile. 2 opciones: un paseo de 5 km, accesible a todos sin límite de edad ni de número, o una subida al Mont Ste Odile. Todos los beneficios se destinarán a la Ligue Contre le Cancer. Inscripción: www.oxypedes.fr/saint-naborose-2025

