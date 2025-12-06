Saint Nicolas à Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Saint-Nicolas fera son habituel passage en Lorraine, et viendra dire bonjour au petits et grands de Blénod le samedi 6 décembre !
Au programme
Distribution de jouets lumineux et bonbons
Défilé du char de Saint Nicolas (départ à 17h de la mairie)
Cracheurs de feu
Fanfare avec les tambours d’Os Bombos de Liverdun
Goûter
Séance photo studio (droit à l’image à télécharger et montrer le jour de l’évènement pour faire sa photo avec le Saint Nicolas)
Magicien
Nouveauté marché de Noël (organisé par la FCPE Blénod)
Tout est gratuit, venez nombreux !Tout public
Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est evenement@blenod.fr
English :
Saint-Nicolas will be making his customary visit to Lorraine, and will be coming to say hello to Blénod’s young and old on Saturday, December 6th!
On the program:
Distribution of bright toys and sweets
Saint Nicolas float parade (departure at 5pm from the town hall)
Fire-eaters
Fanfare with the Os Bombos drummers from Liverdun
Snack
Studio photo session (image rights to be downloaded and shown on the day of the event to take a photo with Saint Nicolas)
Magician
New: Christmas market (organized by FCPE Blénod)
It’s all free, so come one, come all!
German :
Saint-Nicolas wird seinen üblichen Weg durch Lothringen nehmen und am Samstag, den 6. Dezember, den kleinen und großen Menschen in Blénod Hallo sagen!
Auf dem Programm stehen:
Verteilung von leuchtendem Spielzeug und Süßigkeiten
Umzug des Wagens des Heiligen Nikolaus (Start um 17 Uhr am Rathaus)
Feuerspucker
Fanfare mit den Trommlern von Os Bombos aus Liverdun
Goûter
Studio-Fotoshooting (Bildrechte zum Herunterladen und Vorzeigen am Tag der Veranstaltung, um sein Foto mit dem Nikolaus zu machen)
Zauberer
Neu: Weihnachtsmarkt (organisiert von der FCPE Blénod)
Alles ist kostenlos, kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Saint-Nicolas farà la sua consueta visita in Lorena e verrà a salutare grandi e piccini a Blénod sabato 6 dicembre!
In programma:
Distribuzione di giocattoli luminosi e dolciumi
Sfilata di carri allegorici di San Nicola (partenza alle 17.00 dal municipio)
Mangiafuoco
Fanfara con i tamburini Os Bombos di Liverdun
Merenda
Sessione fotografica in studio (diritti d’immagine da scaricare e mostrare il giorno dell’evento per scattare una foto con San Nicola)
Mago
Novità: mercatino di Natale (organizzato dalla FCPE Blénod)
Tutto è gratuito, quindi venite tutti!
Espanol :
Saint-Nicolas hará su habitual visita a Lorena y vendrá a saludar a grandes y pequeños en Blénod el sábado 6 de diciembre
En el programa:
Reparto de juguetes luminosos y caramelos
Desfile de carrozas de San Nicolás (a partir de las 17:00 horas desde el ayuntamiento)
Tragafuegos
Fanfarria con los tamborileros Os Bombos de Liverdun
Merienda
Sesión fotográfica de estudio (derechos de imagen que se descargarán y mostrarán el día del evento para hacerse una foto con San Nicolás)
Mago
Novedad: mercado navideño (organizado por la FCPE Blénod)
Todo es gratuito, así que ¡vengan todos!
