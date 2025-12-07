Saint Nicolas à Dieulouard Devant le Pôle Médical Dieulouard

Saint Nicolas à Dieulouard

Devant le Pôle Médical Allée du Docteur Mansuy Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-12-07 14:00:00

Saint Nicolas sera bientôt de retour à Dieulouard ! Venez vivre un moment magique en famille …

Ambiance festive assurée par la troupe EKO BATUCADA, qui animera le défilé en musique

Un stand photobooth vous attend pour repartir avec une photo souvenir aux côtés de Saint Nicolas, et bien sûr, un goûter offert pour petits et grands gourmands !

Rassemblement à 14h Allée du Docteur Mansuy, devant le Pôle Médical

Arrivée de Saint-Nicolas à 14h15 départ du cortège et arrivée vers 15h30 au Pôle Jean Prouvé (salle périscolaire)Tout public

English :

Saint Nicolas will soon be back in Dieulouard! Come and enjoy a magical moment with your family…

Festive atmosphere provided by the EKO BATUCADA troupe, who will liven up the parade with music

A photobooth stand awaits you, so you can take home a souvenir photo with Saint Nicolas, and of course, a snack for young and old alike!

Gathering at 2pm: Allée du Docteur Mansuy, in front of the Pôle Médical

Arrival of Saint Nicolas at 2:15 p.m.: departure of the procession and arrival around 3:30 p.m. at Pôle Jean Prouvé (salle périscolaire)

German :

Saint Nicolas wird bald wieder in Dieulouard sein! Erleben Sie einen magischen Moment mit Ihrer Familie …

Festliche Stimmung durch die Truppe EKO BATUCADA, die den Umzug musikalisch begleiten wird

Ein Fotobooth-Stand erwartet Sie, damit Sie mit einem Erinnerungsfoto an der Seite des Heiligen Nikolaus nach Hause gehen können, und natürlich gibt es einen kostenlosen Imbiss für kleine und große Naschkatzen!

Besammlung um 14 Uhr: Allée du Docteur Mansuy, vor dem Pôle Médical

Ankunft des Nikolaus um 14.15 Uhr: Abfahrt des Zuges und Ankunft gegen 15.30 Uhr am Pôle Jean Prouvé (Salle périscolaire)

Italiano :

Saint Nicolas tornerà presto a Dieulouard! Venite a vivere un momento magico con la vostra famiglia …

L’atmosfera di festa sarà garantita dalla troupe EKO BATUCADA, che condurrà la sfilata in musica

Ci sarà una cabina fotografica dove potrete scattare una foto ricordo con San Nicola e, naturalmente, ci sarà una merenda per grandi e piccini!

Ritrovo alle 14.00: Allée du Docteur Mansuy, di fronte al Centro Medico

Arrivo di San Nicola alle 14.15: partenza della processione e arrivo intorno alle 15.30 al Pôle Jean Prouvé (sala extrascolastica)

Espanol :

¡Saint Nicolas volverá pronto a Dieulouard! Venga a disfrutar de un momento mágico con su familia…

El ambiente festivo correrá a cargo de la compañía EKO BATUCADA, que amenizará el desfile

Habrá un fotomatón donde podrá hacerse una foto de recuerdo con San Nicolás y, por supuesto, ¡habrá merienda para grandes y pequeños!

Concentración a las 14.00 h: Allée du Docteur Mansuy, frente al Centro Médico

Llegada de San Nicolás a las 14.15 h: salida de la procesión y llegada hacia las 15.30 h a la Pôle Jean Prouvé (sala extraescolar)

