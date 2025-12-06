Saint-Nicolas à Guédelon Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Saint-Nicolas à Guédelon Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 6 décembre 2025.
Saint-Nicolas à Guédelon
Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Nous vous invitons dans notre château éclairé, décoré, habité et chanté pour un marché de l’Avent magique ! De belles productions de nos œuvriers, de bonnes choses à déguster et d’autres jolies surprises… Feu d’artifice le samedi à partir de 17 h 30. .
Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 66 66 guedelon@guedelon.fr
English : Saint-Nicolas à Guédelon
German : Saint-Nicolas à Guédelon
Italiano :
Espanol :
L’événement Saint-Nicolas à Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)