Saint Nicolas à Montauville Montauville

Saint Nicolas à Montauville

Rue de Courcelles Montauville Meurthe-et-Moselle

Défilé de la Saint Nicolas, le dimanche 14 décembre à Montauville

Suivez le cortège départ à 17h, rue de Courcelles

Animation musicale Os Bravos, arrivée et collation sur le plateau sportif de la salle multi-activités

Bâtons lumineux offerts par l’APETout public

Rue de Courcelles Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est communication@montauville.fr

English :

Saint Nicholas Parade, Sunday, December 14 in Montauville

Follow the procession: departure at 5pm, rue de Courcelles

Musical entertainment by Os Bravos, arrival and refreshments on the sports field of the multi-activity hall

Glow sticks donated by the APE

