Saint Nicolas à Montauville Montauville

Rue de Courcelles Montauville Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 17:00:00
Défilé de la Saint Nicolas, le dimanche 14 décembre à Montauville
Suivez le cortège départ à 17h, rue de Courcelles
Animation musicale Os Bravos, arrivée et collation sur le plateau sportif de la salle multi-activités
Bâtons lumineux offerts par l’APETout public
Rue de Courcelles Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est communication@montauville.fr
Saint Nicholas Parade, Sunday, December 14 in Montauville
Follow the procession: departure at 5pm, rue de Courcelles
Musical entertainment by Os Bravos, arrival and refreshments on the sports field of the multi-activity hall
Glow sticks donated by the APE
