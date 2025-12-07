Saint Nicolas à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson

Saint Nicolas à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson dimanche 7 décembre 2025.

Saint Nicolas à Pont-à-Mousson

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Cette année encore, le défilé de la Saint Nicolas vous réservera, pour le plus grand bonheur de nos enfants et des adultes, une merveilleuse soirée riche en émotions…

A son arrivée Place Duroc, Saint Nicolas distribue les bonbons en compagnie de bénévoles et de Monsieur le Maire. Ils rejoignent ensuite le balcon de l’Hôtel de Ville pour s’adresser à la foule et materialiser le prêt des clefs de la Ville à Saint Nicolas.

Puis, vous vous laisserez emporter par un merveilleux spectacle donné devant l’Hôtel de Ville !Tout public

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68

English :

Once again this year, the Saint Nicolas parade will be a delight for children and adults alike, with a wonderful evening full of emotion…

On arrival at Place Duroc, Saint Nicolas distributes sweets in the company of volunteers and Monsieur le Maire. They then proceeded to the balcony of the Hôtel de Ville to address the crowd and materialize the loan of the keys of the City to Saint Nicolas.

Then it’s off to a wonderful show in front of the Town Hall!

German :

Auch in diesem Jahr wird Ihnen die Nikolausparade zur Freude unserer Kinder und Erwachsenen einen wunderbaren Abend voller Emotionen bescheren…

Bei seiner Ankunft am Place Duroc verteilt der Heilige Nikolaus in Begleitung von Freiwilligen und dem Bürgermeister Süßigkeiten. Anschließend begaben sie sich auf den Balkon des Rathauses, um eine Ansprache an die Menge zu halten und die Übergabe der Stadtschlüssel an den Heiligen Nikolaus zu materialisieren.

Anschließend lassen Sie sich von einer wunderbaren Show vor dem Rathaus mitreißen!

Italiano :

Anche quest’anno, i nostri bambini e adulti saranno deliziati dalla sfilata di San Nicola, che sarà una serata meravigliosa e ricca di emozioni…

Al suo arrivo in Place Duroc, San Nicola distribuisce dolci in compagnia dei volontari e del Sindaco. Questi ultimi si sono poi diretti verso il balcone dell’Hôtel de Ville per rivolgersi alla folla e consegnare a San Nicola le chiavi della città.

Poi si parte per un meraviglioso spettacolo davanti al Municipio!

Espanol :

Un año más, nuestros niños y adultos se deleitarán con el desfile de San Nicolás, que será una velada maravillosa llena de emoción…

A su llegada a la plaza Duroc, San Nicolás reparte caramelos en compañía de voluntarios y del Alcalde. A continuación, se dirigen al balcón del Hôtel de Ville para dirigirse a la multitud y entregar a San Nicolás las llaves de la ciudad.

A continuación, ¡maravilloso espectáculo frente al Ayuntamiento!

