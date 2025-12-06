Saint Nicolas au marché de noël de Sierck

Place du Marché Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Au cœur du marché de Noël, Saint Nicolas se promènera parmi les chalets illuminés et prendra le temps de rencontrer les enfants, échanger quelques mots et leur offrir un peu de magieTout public

0 .

Place du Marché Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 82 15

English :

At the heart of the Christmas market, Saint Nicolas will stroll among the illuminated chalets and take the time to meet the children, exchange a few words and offer them a little magic

L’événement Saint Nicolas au marché de noël de Sierck Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-27 par TROIS FRONTIERES TOURISME