Saint-Nicolas avec spectacle déambulatoire Willer samedi 6 décembre 2025.
5 rue de la Forêt Willer Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Animations, spectacle
Au programme de cette fête de la St-Nicolas
Visite du Saint-Nicolas et de son refuge
Contes animés
Balade en calèche
Présence du Père Fouettard et de la mascotte Manala
Ateliers créatifs
Maquillages et Tatouages
Spectacle déambulatoire Elphine (s’) illumine
Buvettes et petite restauration
5 rue de la Forêt Willer 68960 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 62 76 s.lemant@cc-sundgau.fr
English :
Entertainment and shows
