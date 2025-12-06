Saint-Nicolas avec spectacle déambulatoire Willer

Saint-Nicolas avec spectacle déambulatoire

5 rue de la Forêt Willer Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Animations, spectacle

Au programme de cette fête de la St-Nicolas

Visite du Saint-Nicolas et de son refuge

Contes animés

Balade en calèche

Présence du Père Fouettard et de la mascotte Manala

Ateliers créatifs

Maquillages et Tatouages

Spectacle déambulatoire Elphine (s’) illumine

Buvettes et petite restauration

Petite restauration sur place .

+33 3 89 07 62 76 s.lemant@cc-sundgau.fr

