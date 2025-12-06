Saint-Nicolas Bruley Mairie de Bruley Bruley

Saint-Nicolas Bruley

Mairie de Bruley 36 rue Victor Hugo Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Tous les membres de l’Association Famille Rural Bruley et la Mairie de Bruley vous invitent à les rejoindre au traditionnel défilé de la Saint Nicolas à Bruley.

Rendez-vous à la mairie à 17h pour un défilé dans les rues du village.

Les membres de l’Association Famille Rurale et la municipalité invitent, ensuite, petits et grands, à un goûter au complexe des Triboulottes en présence de Saint Nicolas.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité.Tout public

English :

All members of the Association Famille Rural Bruley and the Mairie de Bruley invite you to join them for the traditional Saint Nicolas parade in Bruley.

Meet at the Mairie at 5pm for a parade through the village streets.

Afterwards, members of the Association Famille Rurale and the municipality invite young and old alike to a tea party at the Triboulottes complex in the presence of Saint Nicolas.

We look forward to seeing you there.

German :

Alle Mitglieder des Vereins Famille Rural Bruley und das Bürgermeisteramt von Bruley laden Sie ein, sich ihnen beim traditionellen Nikolausumzug in Bruley anzuschließen.

Treffpunkt ist um 17 Uhr am Rathaus, von wo aus der Umzug durch die Straßen des Dorfes beginnt.

Die Mitglieder des Vereins Famille Rurale und die Gemeindeverwaltung laden anschließend Groß und Klein zu einem Imbiss im Komplex Triboulottes in Anwesenheit des Heiligen Nikolaus ein.

Kommen Sie zahlreich, um diesen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Italiano :

Tutti i membri dell’Associazione Famille Rural Bruley e la Mairie de Bruley vi invitano a partecipare alla tradizionale sfilata di San Nicola a Bruley.

Appuntamento alle 17.00 presso la Mairie per una sfilata per le strade del villaggio.

In seguito, i membri dell’Associazione Famille Rurale e il Comune di Bruley invitano grandi e piccini a un tè presso il complesso delle Triboulottes alla presenza di San Nicola.

Ci auguriamo di vedervi lì.

Espanol :

Todos los miembros de la Association Famille Rural Bruley y la Mairie de Bruley le invitan a unirse a ellos en el tradicional desfile de San Nicolás en Bruley.

Nos reuniremos en la Mairie a las 17:00 para desfilar por las calles del pueblo.

Después, los miembros de la Association Famille Rurale y el Ayuntamiento de Bruley invitan a pequeños y mayores a una merienda en el complejo Triboulottes en presencia de San Nicolás.

Esperamos contar con su presencia.

L’événement Saint-Nicolas Bruley Bruley a été mis à jour le 2025-11-21 par MT TERRES TOULOISES