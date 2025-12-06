Saint-Nicolas Colmar

Saint-Nicolas Colmar samedi 6 décembre 2025.

Saint-Nicolas

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Petits et grands, venez patiner dans une ambiance féérique !

Petits et grands, venez patiner dans une ambiance féérique au milieu des décorations. Vous y rencontrez le St. Nicolas (de 15h à 16h) qui vous apportera, si vous avez été sages, des gourmandises dans son petit panier.

Une sortie idéale pour s’amuser et partager un moment chaleureux à l’approche des fêtes !

Ne manquez pas cette journée magique à la patinoire !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Séance publique de 13h30 à 16h30 et visite du St. Nicolas de 15h à 16h.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Sans réservation.

Restauration sur place (manalas, chocolats chauds/jus de pomme chaud et clémentines). .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Young and old, come and skate in a magical atmosphere!

German :

Groß und Klein, kommen Sie zum Schlittschuhlaufen in einer märchenhaften Atmosphäre!

Italiano :

Grandi e piccini, venite a pattinare in un’atmosfera magica!

Espanol :

Jóvenes y mayores, ¡venid a patinar en un ambiente mágico!

L’événement Saint-Nicolas Colmar a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Colmar