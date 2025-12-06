Saint-Nicolas Colmar
Saint-Nicolas Colmar samedi 6 décembre 2025.
Saint-Nicolas
15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Petits et grands, venez patiner dans une ambiance féérique !
Petits et grands, venez patiner dans une ambiance féérique au milieu des décorations. Vous y rencontrez le St. Nicolas (de 15h à 16h) qui vous apportera, si vous avez été sages, des gourmandises dans son petit panier.
Une sortie idéale pour s’amuser et partager un moment chaleureux à l’approche des fêtes !
Ne manquez pas cette journée magique à la patinoire !
Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr
E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr
INFORMATIONS PRATIQUES
Séance publique de 13h30 à 16h30 et visite du St. Nicolas de 15h à 16h.
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Sans réservation.
Restauration sur place (manalas, chocolats chauds/jus de pomme chaud et clémentines). .
15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr
English :
Young and old, come and skate in a magical atmosphere!
German :
Groß und Klein, kommen Sie zum Schlittschuhlaufen in einer märchenhaften Atmosphäre!
Italiano :
Grandi e piccini, venite a pattinare in un’atmosfera magica!
Espanol :
Jóvenes y mayores, ¡venid a patinar en un ambiente mágico!
L’événement Saint-Nicolas Colmar a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Colmar