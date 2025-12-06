Saint-Nicolas Commercy Commercy
Commercy renouvelle son week-end magique de la Saint-Nicolas !
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025, la ville vous invite à partager des moments de fête en famille et entre amis.
Samedi 6 décembre Marché de Saint-Nicolas 14h-20h Patinoire 14h-19h Défilé 18h suivi d’un feu d’artifice à 19h.
Dimanche 7 décembre Marché 14h-19h Patinoire 14h-19h Balades en calèche 14h-17h Concert 16h Spectacle de feu Anima, la voix des flammes 17h30.
¿ Au programme
Une patinoire gratuite de plus de 100 m² installée place du Fer à Cheval du 6 au 11 décembre ( Patins fournis ; gants obligatoires, casque recommandé pour la patinoire.)
Un marché de Saint-Nicolas dans la cour et le gymnase du Château Stanislas, avec chalets artisanaux et animations musicales du Conservatoire de Musique et de la Cie MAVRA.
Le défilé de Saint-Nicolas accompagné du Père Fouettard et des associations commerciennes, et un feu d’artifice exceptionnel depuis le Château Stanislas.
Le spectacle de feu Anima, la voix des flammes par la compagnie Manda Lights un moment visuel unique mêlant poésie et énergie.
¿¿ Pour consulter le programme complet et connaître tous les détails pratiques ainsi que les conditions de circulation et de stationnement, rendez-vous sur www.commercy.fr/evenements/saint-nicolas-2025Tout public
Château Stanislas Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 02 18 mairie@commercy.fr
English :
Commercy renews its magical St Nicholas weekend!
On Saturday, December 6 and Sunday, December 7, 2025, the town invites you to share festive moments with family and friends.
Saturday, December 6: St. Nicholas Market 2-8pm Ice rink 2-7pm Parade 6pm followed by fireworks at 7pm.
Sunday December 7: Market 2pm-7pm Ice rink 2pm-7pm Horse-drawn carriage rides 2pm-5pm Concert 4pm Fire show Anima, la voix des flammes 5:30pm.
¿ On the program:
A free skating rink of over 100 m² set up on Place du Fer à Cheval from December 6 to 11 (Skates provided; gloves mandatory, helmets recommended for the rink)
A St. Nicholas market in the courtyard and gymnasium of the Château Stanislas, with craft stalls and musical entertainment by the Conservatoire de Musique and Cie MAVRA.
The Saint-Nicolas parade, accompanied by Père Fouettard and local associations, and an exceptional fireworks display from the Château Stanislas.
The Anima, la voix des flammes fire show by the Manda Lights company: a unique visual experience combining poetry and energy.
¿¿ To consult the full program and find out all the practical details, as well as traffic and parking conditions, go to: www.commercy.fr/evenements/saint-nicolas-2025
German :
Commercy erneuert sein magisches Nikolauswochenende!
Am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Dezember 2025 lädt die Stadt Sie ein, mit Familie und Freunden festliche Momente zu erleben.
Samstag, 6. Dezember: Nikolausmarkt 14-20 Uhr Eislaufbahn 14-19 Uhr Umzug 18 Uhr, gefolgt von einem Feuerwerk um 19 Uhr.
Sonntag, 7. Dezember: Markt 14-19 Uhr Eislaufbahn 14-19 Uhr Kutschfahrten 14-17 Uhr Konzert 16 Uhr Feuershow Anima, la voix des flammes 17.30 Uhr.
¿ Auf dem Programm:
Eine kostenlose Eisbahn mit über 100 m², die vom 6. bis 11. Dezember auf dem Place du Fer à Cheval aufgebaut wird ( Schlittschuhe werden zur Verfügung gestellt; Handschuhe sind Pflicht, Helm wird für die Eisbahn empfohlen)
Ein Nikolausmarkt im Hof und in der Turnhalle des Schlosses Stanislas mit Handwerkshütten und musikalischen Darbietungen des Conservatoire de Musique und der Cie MAVRA.
Der Umzug des Heiligen Nikolaus, begleitet von Knecht Ruprecht und den Handelsverbänden, und ein außergewöhnliches Feuerwerk vom Schloss Stanislas aus.
Die Feuershow Anima, la voix des flammes (Anima, die Stimme der Flammen) von Manda Lights: ein einzigartiger visueller Moment, der Poesie und Energie vereint.
¿¿ Das vollständige Programm und alle praktischen Details sowie die Verkehrs- und Parkbedingungen finden Sie unter: www.commercy.fr/evenements/saint-nicolas-2025
Italiano :
Commercy ripete il suo magico weekend di San Nicola!
Sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, la città vi invita a condividere momenti di festa con la famiglia e gli amici.
Sabato 6 dicembre: Mercatino di San Nicola dalle 14.00 alle 20.00 Pista di pattinaggio sul ghiaccio dalle 14.00 alle 19.00 Sfilata alle 18.00 seguita dai fuochi d’artificio alle 19.00.
Domenica 7 dicembre: mercatino 14.00-19.00 pista di ghiaccio 14.00-19.00 gite in carrozza 2.00-17.00 concerto 16.00 spettacolo di fuoco Anima, la voce delle fiamme 17.30.
in programma:
Una pista di ghiaccio gratuita di oltre 100 m² in Place du Fer à Cheval dal 6 all’11 dicembre (pattini forniti; guanti obbligatori, caschi consigliati)
Un mercatino di San Nicola nel cortile e nella palestra del Castello Stanislas, con bancarelle di artigianato e intrattenimento musicale a cura del Conservatorio di Musica e della Cie MAVRA.
La sfilata di Saint-Nicolas, accompagnata da Père Fouettard e dalle associazioni locali, e un eccezionale spettacolo pirotecnico dallo Château Stanislas.
Lo spettacolo di fuoco Anima, la voix des flammes della compagnia Manda Lights: un’esperienza visiva unica che unisce poesia ed energia.
per consultare il programma completo e conoscere tutti i dettagli pratici, nonché le condizioni di traffico e di parcheggio, visitate il sito www.commercy.fr/evenements/saint-nicolas-2025
Espanol :
¡Commercy repite su mágico fin de semana de San Nicolás!
El sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 2025, la ciudad le invita a compartir momentos festivos con la familia y los amigos.
Sábado 6 de diciembre: Mercado de San Nicolás de 14:00 a 20:00 h Pista de hielo de 14:00 a 19:00 h Desfile a las 18:00 h seguido de fuegos artificiales a las 19:00 h.
Domingo 7 de diciembre: Mercado de 14:00 a 19:00 h Pista de hielo de 14:00 a 19:00 h Paseos en coche de caballos de 14:00 a 17:00 h Concierto a las 16:00 h Espectáculo de fuego Anima, la voz de las llamas a las 17:30 h.
¿ En el programa:
Pista de hielo gratuita de más de 100 m² en la plaza Fer à Cheval del 6 al 11 de diciembre (patines proporcionados, guantes obligatorios, casco recomendado)
Mercado de San Nicolás en el patio y el gimnasio del castillo Stanislas, con puestos de artesanía y animación musical a cargo del Conservatorio de Música y la Cie MAVRA.
El desfile de Saint-Nicolas, acompañado por el Père Fouettard y las asociaciones locales, y un excepcional espectáculo de fuegos artificiales desde el Château Stanislas.
El espectáculo de fuego Anima, la voix des flammes de la compañía Manda Lights: una experiencia visual única que combina poesía y energía.
¿¿ Para consultar el programa completo y conocer todos los detalles prácticos, así como las condiciones de tráfico y aparcamiento, visite: www.commercy.fr/evenements/saint-nicolas-2025
