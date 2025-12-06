Saint-Nicolas descend du ciel Munster

Saint-Nicolas descend du ciel

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez à la rencontre du personnage traditionnel du Noël alsacien, accompagné de ses petits Zwarikalas. Pour l’occasion, le St Nicolas nous fera la surprise de descendre du ciel et distribuera des clémentines, des papillotes et des manalas (petite brioche) à tous les enfants sages.

Saint-Nicolas et ses Zwarikalas, les lutins malins de la vallée de Munster descendent en rappel depuis le toit de l’église protestante au son de la musique de l’Echo du Rebberg de Gunsbach. Ils distribuent aux enfants sages manalas et clémentines. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Come and meet the traditional Alsatian Christmas character, accompanied by his little Zwarikalas. For the occasion, St Nicholas will surprise us by coming down from the sky and distributing clementines, papillotes and manalas (a small brioche) to all well-behaved children.

German :

Begegnen Sie der traditionellen elsässischen Weihnachtsfigur, die von ihren kleinen Zwarikalas begleitet wird. Zu diesem Anlass wird St. Nikolaus als Überraschung vom Himmel herabsteigen und Clementinen, Papilloten und Manalas (kleine Brioche) an alle braven Kinder verteilen.

Italiano :

Venite a conoscere il tradizionale personaggio natalizio alsaziano, accompagnato dai suoi piccoli Zwarikalas. Per l’occasione, San Nicola ci sorprenderà scendendo dal cielo e distribuendo clementine, papillotes e manalas (una piccola brioche) a tutti i bambini buoni.

Espanol :

Venga a conocer al tradicional personaje navideño alsaciano, acompañado de sus pequeñas Zwarikalas. Para la ocasión, San Nicolás nos sorprenderá bajando del cielo y repartiendo clementinas, papillotes y manalas (un pequeño brioche) a todos los niños buenos.

L’événement Saint-Nicolas descend du ciel Munster a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Munster