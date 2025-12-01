Saint-Nicolas en Copary

Laheycourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Saint-Nicolas en Pays de Revigny !

Concerts Ateliers-jeux en bois Micro-Folie Déambulation Lumière Matière

Programme des festivités (offert par la COPARY)

– de 10h à 16h30 initiation au soufflage de verre, créez votre propre boule de noël ! Avec l’artiste Angeline Dissoubray Atelier pour 5 personnes devant la salle des fêtes (en extérieur) 10h-11h, 11h-12h, 13h-14h, 14h15-15h15, 15h30-16h30. Réservation obligatoire auprès de la Cie Rue de la Casse, Claire Deprez au 06 09 94 49 04

– 15h00 salle culturelle et cultuelle, Chorale de l’école de musique intercommunale (tout public) 30 min

– 15h45 salle culturelle et cultuelle, Concert pour les petites et les grandes oreilles ST NICOLAS ? CONNAIS PAS par le groupe FABERGOSSE (tout public, dès 4 ans) 45 min

– 16h30 batucada en déambulation de l’école de l’école de musique intercommunale de la salle culturelle et cultuelle jusqu’à la mairie

– 15h00 à 17h00 à la salle des fêtes et devant celle-ci (selon la météo), jeu de piste et espace jeux en bois par les Déglingués du Jeux de Laheycourt (sous la responsabilité des parents) et la Micro-Folie de la COPARY (musée numérique et casque de réalité virtuelle).

– 17h rassemblement devant la mairie parcours lumières matières dans le village par la Cie Rue de la Casse, avec l’aide des bénévoles

– 17h10 Conte devant la Mairie

– 17h15 devant la mairie, spectacle, puis déambulation Voie Lactée par la Compagne Cirque en Spray (Morbihan). Un pur moment de poésie, puis déambulation des chars, du père fouettard. Arrivée de St-Nicolas sur son Cheval et du père fouettard sur son âne

– à partir de 18h15 friandises de St-Nicolas et ses boissons chaudes avec la batucada de l’école de l’école de musique intercommunale devant la salle des fêtes

En partenariat avec la commune et les bénévoles de Laheycourt, le CS2L, l’ACCA, ChéeZ’Ailes, la boulangerie de Laheycourt, les Déglingués du Jeux et la Cie Rue de la Casse.Tout public

0 .

Laheycourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

Saint-Nicolas en Pays de Revigny!

Concerts Wooden play-workshops Micro-Folie Walkabout Lumière Matière

Program of festivities (offered by COPARY)

– 10 a.m. to 4:30 p.m.: Introduction to glassblowing, create your own Christmas bauble! With artist Angeline Dissoubray Workshop for 5 in front of the village hall (outdoors): 10am-11am, 11am-12pm, 1pm-2pm, 2.15pm-3.15pm, 3.30pm-4.30pm. Reservations essential with Cie Rue de la Casse, Claire Deprez on 06 09 94 49 04

– 3:00 pm: salle culturelle et cultuelle, Chorale de l?école de musique intercommunale (all audiences): 30 min

– 3:45pm: Salle culturelle et cultuelle, Concert for young and old ears ST NICOLAS ? CONNAIS PAS by the group FABERGOSSE (all ages, 4 years and up): 45 min

– 4:30 p.m.: Batucada wanders from the intercommunal music school, from the Salle culturelle et cultuelle to the town hall

– 3:00 p.m. to 5:00 p.m.: at the village hall and in front of it (weather permitting), treasure hunt and wooden play area by Les Déglingués du Jeux de Laheycourt (under parents? responsibility) and COPARY?s Micro-Folie (digital museum and virtual reality headset).

– 5 p.m.: gathering in front of the town hall, lumières matières tour of the village by Cie Rue de la Casse, with the help of volunteers

– 5:10pm: Storytelling in front of Town Hall

– 5:15pm: In front of the town hall, show, then stroll: Voie Lactée by the Cirque en Spray company (Morbihan). A moment of pure poetry, followed by a parade of floats and the bogeyman. Arrival of St. Nicholas on his horse and the bogeyman on his donkey

– from 6:15 p.m.: St. Nicholas treats and hot drinks with the batucada from the inter-communal music school in front of the salle des fêtes

In partnership with the commune and volunteers from Laheycourt, CS2L, ACCA, ChéeZ?Ailes, the Laheycourt bakery, Les Déglingués du Jeux and Cie Rue de la Casse.

