Saint-Nicolas en parade Rue Charles de Gaulle Gérardmer samedi 6 décembre 2025.

Venez prendre une photo avec Saint-Nicolas. Entrée libre.Tout public
Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est   gerardmer.animation@gmail.com

Come and take a photo with Saint-Nicolas. Free admission.

Machen Sie ein Foto mit Saint-Nicolas. Eintritt frei.

Venite a fare una foto con Saint-Nicolas. Ingresso libero.

Venga a hacerse una foto con San Nicolás. Entrada gratuita.

