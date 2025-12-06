Saint-Nicolas en parade Rue Charles de Gaulle Gérardmer
Saint-Nicolas en parade Rue Charles de Gaulle Gérardmer samedi 6 décembre 2025.
Saint-Nicolas en parade
Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 15:30:00
Venez prendre une photo avec Saint-Nicolas. Entrée libre.Tout public
Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmer.animation@gmail.com
English :
Come and take a photo with Saint-Nicolas. Free admission.
German :
Machen Sie ein Foto mit Saint-Nicolas. Eintritt frei.
Italiano :
Venite a fare una foto con Saint-Nicolas. Ingresso libero.
Espanol :
Venga a hacerse una foto con San Nicolás. Entrada gratuita.
L’événement Saint-Nicolas en parade Gérardmer a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES