Saint-Nicolas et boules de Noël Puits de Siège Longwy

Saint-Nicolas et boules de Noël Puits de Siège Longwy samedi 6 décembre 2025.

Saint-Nicolas et boules de Noël

Puits de Siège Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

L’Office de Tourisme du Grand Longwy accueille Saint-Nicolas qui rencontrera les enfants.

Cette initiative de l’office de tourisme s’inscrit dans la volonté de proposer aux habitants et visiteurs une expérience chaleureuse et conviviale en cette période de fêtes.

Une vente de boules de Noël, en émaux de Longwy, sera également proposée.Tout public

0 .

Puits de Siège Place Darche Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

The Office de Tourisme du Grand Longwy welcomes Saint-Nicolas to meet the children.

This initiative by the tourist office is part of its drive to offer residents and visitors a warm and friendly experience over the festive season.

A sale of Christmas baubles, made from Longwy enamels, will also be on offer.

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Grand Longwy empfängt Saint-Nicolas, der die Kinder treffen wird.

Diese Initiative des Fremdenverkehrsamtes ist Teil des Bestrebens, den Einwohnern und Besuchern in der Weihnachtszeit ein warmes und freundliches Erlebnis zu bieten.

Außerdem werden Weihnachtskugeln aus Longwy-Emaille verkauft.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Longwy accoglie Saint-Nicolas per incontrare i bambini.

L’iniziativa dell’ufficio turistico rientra nell’ottica di offrire a residenti e visitatori un’esperienza calorosa e amichevole durante il periodo delle feste.

Saranno inoltre in vendita baubles natalizi realizzati con lo smalto di Longwy.

Espanol :

La Oficina de Turismo del Gran Longwy recibe a Saint-Nicolas para que conozca a los niños.

Esta iniciativa de la Oficina de Turismo se inscribe en su voluntad de ofrecer a residentes y visitantes una experiencia cálida y acogedora durante las fiestas.

También se pondrán a la venta adornos navideños realizados con esmalte de Longwy.

L’événement Saint-Nicolas et boules de Noël Longwy a été mis à jour le 2025-10-22 par OT DU GRAND LONGWY