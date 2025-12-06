Saint-Nicolas fait son cinéma Seuil-d’Argonne
Saint-Nicolas fait son cinéma Seuil-d’Argonne samedi 6 décembre 2025.
Saint-Nicolas fait son cinéma
Seuil-d’Argonne Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Séance de cinéma offerte par le CFC le samedi 6 décembre à 15h. Ouvert à tous
.
Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est cfcseuildargonne@gmail.com
English :
Film show offered by the CFC on Saturday December 6 at 3pm. Open to all
German :
Vom CFC angebotene Filmvorführung am Samstag, den 6. Dezember um 15 Uhr. Offen für alle
Italiano :
Proiezione di film offerta dal CFC sabato 6 dicembre alle 15.00. Aperto a tutti
Espanol :
Proyección de una película ofrecida por el CFC el sábado 6 de diciembre a las 15.00 horas. Abierto a todos
