Saint-Nicolas fait son cinéma

Seuil-d’Argonne Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Séance de cinéma offerte par le CFC le samedi 6 décembre à 15h. Ouvert à tous

.

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est cfcseuildargonne@gmail.com

English :

Film show offered by the CFC on Saturday December 6 at 3pm. Open to all

German :

Vom CFC angebotene Filmvorführung am Samstag, den 6. Dezember um 15 Uhr. Offen für alle

Italiano :

Proiezione di film offerta dal CFC sabato 6 dicembre alle 15.00. Aperto a tutti

Espanol :

Proyección de una película ofrecida por el CFC el sábado 6 de diciembre a las 15.00 horas. Abierto a todos

L’événement Saint-Nicolas fait son cinéma Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2025-11-12 par OT COEUR DE LORRAINE