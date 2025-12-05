Saint-Nicolas Salle de la guérite Fraimbois
Saint-Nicolas Salle de la guérite Fraimbois vendredi 5 décembre 2025.
Saint-Nicolas
Salle de la guérite 36 rue GrandJacquot Fraimbois Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-06 15:00:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06
Le foyer rural et la mairie de Fraimbois propose cette année deux temps forts pour fêter la saint Nicolas !
Vendredi 5 décembre 2025, visite de saint Nicolas et de son âne à 16h30 à la sortie de l’école ! Un livre sera offert par saint Nicolas aux enfants scolarisés et/ou habitant le village.
Samedi 6 décembre 2025 GRATUIT OUVERT À TOUS, salle de la guérite de 14h à 15h Atelier de portage acrobatique atelier parent/enfant dès 6 ans
Inscriptions au 06 83 92 91 85
À 15h30 Spectacle Fable acrobatique cigale au pays des fourmis par la cie s’aimer dans les orties Durée 45 min Ouvert à tous
Suivi d’un gouter apporté par les parents volontaires. Boissons et friandises offertes par le foyer rural !Tout public
0 .
Salle de la guérite 36 rue GrandJacquot Fraimbois 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 92 91 85
English :
The Foyer Rural and the Fraimbois Town Hall are organizing two special events to celebrate Saint Nicholas this year!
Friday, December 5, 2025, a visit from Saint Nicholas and his donkey at 4:30 p.m. at the school gate! A book will be offered by Saint Nicolas to children attending school and/or living in the village.
Saturday, December 6, 2025 FREE OPEN TO ALL, salle de la guérite from 2pm to 3pm: Acrobatic baby-carrying workshop for parents and children aged 6 and over
Register on 06 83 92 91 85
At 3:30pm: Acrobatic fable show, Cicada in the land of ants, by the s’aimer dans les orties company Duration 45 min Open to all
Followed by a snack brought by parent volunteers. Drinks and treats provided by the Foyer Rural!
L’événement Saint-Nicolas Fraimbois a été mis à jour le 2025-11-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS