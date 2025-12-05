Saint-Nicolas Rue du château Gorcy
La Rencontre de Saint-Nicolas, conte et chants .
A 18h00 accueil du public. Conte, lecture et chants en partenariat avec la chorale de la paroisse de Gorcy.
A 18h30 Saint-Nicolas et le Père Fouettard distribueront des friandises aux enfants.
Vin chaud, chocolat chaud et pain d’épices seront proposés.Tout public
Rue du château Cour du château de la Martinière Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 88 92
English :
La Rencontre de Saint-Nicolas, tale and song .
6:00 pm: public welcome. Storytelling, reading and singing in partnership with the Gorcy parish choir.
At 6.30pm: Saint-Nicolas and Père Fouettard will distribute sweets to children.
Mulled wine, hot chocolate and gingerbread will be available.
German :
La Rencontre de Saint-Nicolas, conte et chants (Das Treffen des Heiligen Nikolaus, Märchen und Gesang).
Um 18.00 Uhr: Empfang des Publikums. Märchen, Lesung und Gesang in Zusammenarbeit mit dem Chor der Pfarrei von Gorcy.
Um 18.30 Uhr: Saint-Nicolas und Père Fouettard verteilen Süßigkeiten an die Kinder.
Glühwein, heiße Schokolade und Lebkuchen werden angeboten.
Italiano :
La Rencontre de Saint-Nicolas , narrazione e canto.
Ore 18.00: accoglienza del pubblico. Racconto, lettura e canto in collaborazione con il coro parrocchiale di Gorcy.
Alle 18.30: Saint-Nicolas e Père Fouettard distribuiranno dolci ai bambini.
Saranno disponibili vin brulé, cioccolata calda e pan di zenzero.
Espanol :
La Rencontre de Saint-Nicolas , cuentacuentos y canciones.
18.00 h: acogida del público. Cuentacuentos, lectura y canto en colaboración con el coro parroquial de Gorcy.
A las 18.30 h: Saint-Nicolas y Père Fouettard repartirán caramelos a los niños.
También habrá vino caliente, chocolate caliente y pan de especias.
