Saint-Nicolas Rue du château Gorcy

Rue du château Cour du château de la Martinière Gorcy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

La Rencontre de Saint-Nicolas, conte et chants .

A 18h00 accueil du public. Conte, lecture et chants en partenariat avec la chorale de la paroisse de Gorcy.

A 18h30 Saint-Nicolas et le Père Fouettard distribueront des friandises aux enfants.

Vin chaud, chocolat chaud et pain d’épices seront proposés.Tout public

English :

La Rencontre de Saint-Nicolas, tale and song .

6:00 pm: public welcome. Storytelling, reading and singing in partnership with the Gorcy parish choir.

At 6.30pm: Saint-Nicolas and Père Fouettard will distribute sweets to children.

Mulled wine, hot chocolate and gingerbread will be available.

German :

La Rencontre de Saint-Nicolas, conte et chants (Das Treffen des Heiligen Nikolaus, Märchen und Gesang).

Um 18.00 Uhr: Empfang des Publikums. Märchen, Lesung und Gesang in Zusammenarbeit mit dem Chor der Pfarrei von Gorcy.

Um 18.30 Uhr: Saint-Nicolas und Père Fouettard verteilen Süßigkeiten an die Kinder.

Glühwein, heiße Schokolade und Lebkuchen werden angeboten.

Italiano :

La Rencontre de Saint-Nicolas , narrazione e canto.

Ore 18.00: accoglienza del pubblico. Racconto, lettura e canto in collaborazione con il coro parrocchiale di Gorcy.

Alle 18.30: Saint-Nicolas e Père Fouettard distribuiranno dolci ai bambini.

Saranno disponibili vin brulé, cioccolata calda e pan di zenzero.

Espanol :

La Rencontre de Saint-Nicolas , cuentacuentos y canciones.

18.00 h: acogida del público. Cuentacuentos, lectura y canto en colaboración con el coro parroquial de Gorcy.

A las 18.30 h: Saint-Nicolas y Père Fouettard repartirán caramelos a los niños.

También habrá vino caliente, chocolate caliente y pan de especias.

