Saint nicolas

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Saint Nicolas arrivera à Longuyon le 6 décembre à 17h.30

Il prendra la tête du cortège de chars des associations et distribuera des bonbons.Tout public

0 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

English :

Saint Nicolas will arrive in Longuyon on December 6 at 5.30 pm

He will lead the procession of floats and distribute sweets.

German :

Saint Nicolas wird am 6. Dezember um 17.30 Uhr in Longuyon ankommen

Er wird den Umzug mit den Wagen der Vereine anführen und Süßigkeiten verteilen.

Italiano :

San Nicola arriverà a Longuyon il 6 dicembre alle 17.30

Guiderà la processione dei carri delle associazioni e distribuirà dolci.

Espanol :

San Nicolás llegará a Longuyon el 6 de diciembre a las 17.30 horas

Encabezará la procesión de carrozas de las asociaciones y repartirá caramelos.

L’événement Saint nicolas Longuyon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT LONGUYONNAIS