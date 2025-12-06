Saint nicolas Longuyon
Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Saint Nicolas arrivera à Longuyon le 6 décembre à 17h.30
Il prendra la tête du cortège de chars des associations et distribuera des bonbons.Tout public
Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00
English :
Saint Nicolas will arrive in Longuyon on December 6 at 5.30 pm
He will lead the procession of floats and distribute sweets.
German :
Saint Nicolas wird am 6. Dezember um 17.30 Uhr in Longuyon ankommen
Er wird den Umzug mit den Wagen der Vereine anführen und Süßigkeiten verteilen.
Italiano :
San Nicola arriverà a Longuyon il 6 dicembre alle 17.30
Guiderà la processione dei carri delle associazioni e distribuirà dolci.
Espanol :
San Nicolás llegará a Longuyon el 6 de diciembre a las 17.30 horas
Encabezará la procesión de carrozas de las asociaciones y repartirá caramelos.
