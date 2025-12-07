Saint-Nicolas Longwy

Défilé de la Saint-Nicolas

Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

C’est le rendez-vous de fin d’année que tous les petits attendent avec impatience.

Comme le veut la tradition, Saint-Nicolas rendra visite aux enfants pour leur distribuer des friandises.

Le public pourra assister à l’arrivée de Saint-Nicolas et du Père Fouettard sur leur char, et des animations déambulatoires rythmeront le parcours.

Il sera possible de déguster du vin chaud ou une friandise sur place.Tout public

Place Darche Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

English :

It’s the end-of-year event that all little ones look forward to.

As tradition dictates, Saint-Nicolas will pay a visit to the children to hand out treats.

The public can watch the arrival of Saint-Nicolas and Père Fouettard on their float, and strolling entertainment will punctuate the route.

Mulled wine and sweets will be available on site.

German :

Es ist der Termin am Ende des Jahres, auf den sich alle Kleinen freuen.

Wie es die Tradition verlangt, wird Saint-Nicolas die Kinder besuchen und ihnen Süßigkeiten verteilen.

Die Zuschauer können die Ankunft von Nikolaus und Knecht Ruprecht auf ihrem Wagen miterleben, und die Strecke wird von einem bunten Unterhaltungsprogramm begleitet.

Es wird möglich sein, vor Ort Glühwein oder eine Süßigkeit zu probieren.

Italiano :

È l’evento di fine anno che tutti i bambini aspettano con ansia.

Come vuole la tradizione, Saint-Nicolas farà visita ai bambini per distribuire dolci.

Il pubblico potrà assistere all’arrivo di Saint-Nicolas e Père Fouettard sul loro carro e il percorso sarà scandito da animazioni di strada.

Ci sarà anche l’opportunità di degustare vin brulé o un dolce sul posto.

Espanol :

Es el acontecimiento de fin de curso que todos los pequeños esperan con impaciencia.

Como manda la tradición, Saint-Nicolas visitará a los niños para repartir caramelos.

El público podrá contemplar la llegada de Saint-Nicolas y Père Fouettard en su carroza, y el recorrido estará amenizado por animaciones callejeras.

También habrá ocasión de degustar vino caliente o un dulce in situ.

