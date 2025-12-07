Saint-Nicolas Lucey

Chemin du Grand Meix Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La MJC de Lucey vous invite au défilé de la Saint-Nicolas !

Au programme, départ du défilé aux Grands Meix à 15h.

Il sera suivi par un film sur écran géant et un goûter à la salle Jeanne d’Arc.Tout public

0 .

Chemin du Grand Meix Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est mjclucey54@gmail.com

English :

The Lucey MJC invites you to the St Nicholas Day Parade!

Parade departs from Grands Meix at 3pm.

It will be followed by a film on a giant screen and a snack at the Salle Jeanne d’Arc.

German :

Der MJC von Lucey lädt Sie zum Nikolausumzug ein!

Auf dem Programm steht der Start der Parade in Les Grands Meix um 15 Uhr.

Anschließend gibt es einen Film auf einer Großleinwand und einen Imbiss im Saal Jeanne d’Arc.

Italiano :

Il Lucey MJC vi invita alla sfilata di San Nicola!

La sfilata partirà da Les Grands Meix alle 15.00.

Seguirà un film su schermo gigante e una merenda alla Salle Jeanne d’Arc.

Espanol :

¡El MJC de Lucey te invita al desfile del Día de San Nicolás!

El desfile sale de Les Grands Meix a las 15:00.

A continuación, se proyectará una película en pantalla gigante y habrá un aperitivo en la Salle Jeanne d’Arc.

L’événement Saint-Nicolas Lucey Lucey a été mis à jour le 2025-11-21 par MT TERRES TOULOISES