Saint Nicolas Montargis samedi 6 décembre 2025.
Rue Dorée Montargis Loiret
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Dégustation et vente de spécialités artisanales locales & de greven, confiserie de Noël, animations tout au long de la journée pour les enfants. Saint Nicolas sera présent en ville. .
Rue Dorée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 24 31
