Saint Nicolas Montargis

Rue Dorée Montargis Loiret

Saint Nicolas

Dégustation et vente de spécialités artisanales locales & de greven, confiserie de Noël, animations tout au long de la journée pour les enfants. Saint Nicolas sera présent en ville. .

Rue Dorée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 24 31

