Saint-Nicolas Steige

Saint-Nicolas

1 route du Col Steige Bas-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Venez fêter la Saint-Nicolas à la ferme visite et ouverture du magasin.

Buvette et petite restauration. Crêpe offerte aux enfants. 0 .

1 route du Col Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 68 54 11 fermedujodie@gmail.com

