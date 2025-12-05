Saint-Nicolas Steige
Saint-Nicolas Steige vendredi 5 décembre 2025.
Saint-Nicolas
1 route du Col Steige Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Venez fêter la Saint-Nicolas à la ferme visite et ouverture du magasin.
Buvette et petite restauration. Crêpe offerte aux enfants. 0 .
1 route du Col Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 68 54 11 fermedujodie@gmail.com
English :
L’événement Saint-Nicolas Steige a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé