Saint-Nicolas sur l’esplanade du MUDAAC MUDAAC Épinal

Saint-Nicolas sur l'esplanade du MUDAAC

MUDAAC 1 place Lagarde Épinal Vosges

Gratuit

Samedi 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13 23:00:00

2025-12-13

Le MUDAAC prend part aux Rendez-vous givrés de la Saint-Nicolas organisés par la Ville d’Épinal ! Participez, le samedi 13 décembre, à une soirée drôle, artistique et lumineuse sur l’esplanade du musée.

Lumière-matière Installations lumineuses Cie Rue de la Casse

De 18h à 23h¿

Des créations lumineuses sur mesure transforment l’esplanade et dialoguent avec l’architecture du musée. Une nocturne poétique où la lumière devient matière, couleur et mouvement.

Hors-d’œuvre Visites clownesques Cie Les 2 de la Spontanée

À 18h30 et 20h durée 45 min

Champion et Ultrason vous embarquent dans des visites décalées, drôles et savantes autour du thème de l’hiver.Une parenthèse joyeuse à partager en famille, en couple ou entre amis.

Tarif Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponiblesTout public

MUDAAC 1 place Lagarde Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 20 33

English :

MUDAAC takes part in the Rendez-vous givrés de la Saint-Nicolas organized by the town of Épinal! Join us on Saturday December 13 for an evening of fun, art and light on the museum?s esplanade.

Lumière-matière Light installations Cie Rue de la Casse

6pm to 11pm

Tailor-made luminous creations transform the esplanade and interact with the museum?s architecture. A poetic nocturne where light becomes matter, color and movement.

Hors-d??uvre Visites clownesques Cie Les 2 de la Spontanée

6:30pm and 8pm ? duration: 45 min

Champion and Ultrason take you on a series of offbeat, funny and learned tours on the theme of winter, a joyful interlude to share with family, friends or couples.

Price: Free of charge, subject to availability

German :

Das MUDAAC nimmt an den von der Stadt Épinal organisierten Rendez-vous vervrés de la Saint-Nicolas teil! Nehmen Sie am Samstag, den 13. Dezember, an einem lustigen, künstlerischen und leuchtenden Abend auf der Esplanade des Museums teil.

Lumière-matière Lichtinstallationen Cie Rue de la Casse

Von 18 Uhr bis 23 Uhr¿

Maßgeschneiderte Lichtkreationen verwandeln die Esplanade und treten in einen Dialog mit der Architektur des Museums. Eine poetische Nacht, in der das Licht zu Materie, Farbe und Bewegung wird.

Hors-d??uvre Clowneske Führungen Cie Les 2 de la Spontanée (Die 2 der Spontaneität)

Um 18.30 Uhr und 20 Uhr ? Dauer: 45 Min

Champion und Ultrason nehmen Sie mit auf eine schräge, lustige und kunstvolle Tour rund um das Thema Winter.

Tarif: Kostenlos, keine Reservierung erforderlich, solange Plätze verfügbar sind

Italiano :

Il MUDAAC partecipa al Rendez-vous givrés de la Saint-Nicolas organizzato dalla città di Épinal! Sabato 13 dicembre, partecipate a una serata divertente, artistica e luminosa sulla spianata del museo.

Lumière-matière Installazioni luminose Cie Rue de la Casse

Dalle 18.00 alle 23.00

Creazioni luminose su misura trasformano la spianata e interagiscono con l’architettura del museo. Un notturno poetico in cui la luce diventa materia, colore e movimento.

Hors-d??uvre Tour dei clown Compagnia Les 2 de la Spontanée

Alle 18.30 e alle 20.00 ? Durata: 45 min

Champion e Ultrason vi accompagnano in un tour insolito, divertente e intelligente sul tema dell’inverno, un intermezzo gioioso da condividere con la famiglia, il partner o gli amici.

Ingresso: gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili

Espanol :

El MUDAAC participa en la Rendez-vous givrés de la Saint-Nicolas organizada por la ciudad de Épinal El sábado 13 de diciembre, participe en una velada lúdica, artística y luminosa en la explanada del museo.

Lumière-matière Instalaciones luminosas Cie Rue de la Casse

De 18:00 a 23:00 h

Creaciones luminosas a medida transforman la explanada e interactúan con la arquitectura del museo. Una poética nocturna en la que la luz se convierte en materia, color y movimiento.

Hors-d’uvre Clown tours Compañía Les 2 de la Spontanée

A las 18:30 y 20:00 h ? duración: 45 min

Champion y Ultrason le llevarán por un recorrido insólito, divertido e ingenioso sobre el tema del invierno, un interludio alegre para compartir en familia, en pareja o entre amigos.

Entrada: gratuita, sujeta a disponibilidad

L’événement Saint-Nicolas sur l’esplanade du MUDAAC Épinal a été mis à jour le 2025-11-12 par OT EPINAL ET SA REGION