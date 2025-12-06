Saint-Nicolas Villé
Saint-Nicolas Villé samedi 6 décembre 2025.
Saint-Nicolas
Villé Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
La Saint-Nicolas aura lieu le 06 décembre de 15h à 19h sur la Place du Marché, avec des stands de boissons, manalas et diverses animations.
Il n’y aura pas de défilé, mais le Saint Nicolas sera présent vers 16h30. .
Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 57 mairie@ville67.fr
