Saint-Nicolas

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La Saint-Nicolas aura lieu le 06 décembre de 15h à 19h sur la Place du Marché, avec des stands de boissons, manalas et diverses animations.

Il n’y aura pas de défilé, mais le Saint Nicolas sera présent vers 16h30. .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 57 mairie@ville67.fr

L’événement Saint-Nicolas Villé a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé