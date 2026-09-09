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AGENDA · Dambach-la-Ville

Saint Nicolas vous donne Rendez-vous ! Dambach-la-Ville

dimanche 6 décembre 2026 · Dambach-la-Ville

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
27 rue de la Paix
Ville
67650 Dambach-la-Ville
Département
Bas-Rhin
Tarif

Dambach-la-Ville

Saint Nicolas vous donne Rendez-vous !

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Assistez à un spectacle féérique en clin d’œil au conte du petit chaperon rouge
14h30 Défilé en présence du St Nicolas RDV place du marché.
15h Spectacle.

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27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 42 11 

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English :

Attend a magical show in a nod to the tale of Little Red Riding Hood

L’événement Saint Nicolas vous donne Rendez-vous ! Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du pays de Barr

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