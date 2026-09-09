Saint Nicolas vous donne Rendez-vous ! Dambach-la-Ville
dimanche 6 décembre 2026 · Dambach-la-Ville
Informations pratiques
Dambach-la-Ville
Saint Nicolas vous donne Rendez-vous !
27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Assistez à un spectacle féérique en clin d’œil au conte du petit chaperon rouge
14h30 Défilé en présence du St Nicolas RDV place du marché.
15h Spectacle.
.
27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 42 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attend a magical show in a nod to the tale of Little Red Riding Hood
L’événement Saint Nicolas vous donne Rendez-vous ! Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin)
- Retour au Moyen Age visite théâtralisée Dambach-la-Ville 9 septembre 2026
- Journées du patrimoine Chapelle St Sébastien visite Dambach-la-Ville 19 septembre 2026
- Visite guidée de Dambach-la-Ville, Place du marché, Dambach-la-Ville 19 septembre 2026
- Vendanges de la Confrérie des Bienheureux du Frankstein Dambach-la-Ville 20 septembre 2026
- Festival Voix & Route Romane Dambach-la-Ville 20 septembre 2026