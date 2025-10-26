Saint-Palais fête l’automne Saint-Palais
Saint-Palais fête l’automne Saint-Palais dimanche 26 octobre 2025.
Saint-Palais fête l’automne
Saint-Palais Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Animations foraines, balade à poneys, karaoké, élection du meilleur déguisement d’halloween, vide-grenier.
Atelier citrouille, défilé avec lanterne.
Restauration sur place. .
Saint-Palais 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 63 19 75
English : Saint-Palais fête l’automne
German : Saint-Palais fête l’automne
Italiano :
Espanol : Saint-Palais fête l’automne
L’événement Saint-Palais fête l’automne Saint-Palais a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde