Saint Palais Parade Spectacle feu Saint-Palais-sur-Mer
Saint Palais Parade Spectacle feu Saint-Palais-sur-Mer dimanche 21 décembre 2025.
Saint Palais Parade Spectacle feu
Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 17:30:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
Date(s) :
2025-12-21
À la tombée de la nuit, venez flâner au milieu des flammes et laissez-vous émerveiller par cette expérience artistique unique, au lac du parc Raymond Vignes. Une promenade nocturne flamboyante !
.
Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 mairie@stpalaissurmer.fr
English :
As night falls, stroll among the flames and marvel at this unique artistic experience at the lake in Parc Raymond Vignes. A flamboyant evening stroll!
German :
Schlendern Sie bei Einbruch der Dunkelheit durch die Flammen und lassen Sie sich von diesem einzigartigen Kunsterlebnis am See des Parks Raymond Vignes verzaubern. Ein flammender Abendspaziergang!
Italiano :
Al calar della sera, venite a passeggiare tra le fiamme e a stupirvi di questa esperienza artistica unica, nel lago del Parc Raymond Vignes. Una passeggiata serale fiammeggiante!
Espanol :
Al caer la noche, venga a pasear entre las llamas y maravillarse con esta experiencia artística única, en el lago del Parc Raymond Vignes. ¡Un flamante paseo nocturno!
L’événement Saint Palais Parade Spectacle feu Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par Royan Atlantique