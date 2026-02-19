Saint Patrick à Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Saint Patrick à Blénod

Rejoignez-nous pour une nouvelle édition de la Saint Patrick au Centre Michel Bertelle, le vendredi 6 mars à partir de 19h30 !

Au programme

– Buvette et restauration sur place

– Ambiance assurée par le groupe des Ga’coustiques

– Soirée dansante et déguisée

Entrée gratuite possibilité de faire des dons reversés à l’association RafaelTout public

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

English :

Join us for another edition of Saint Patrick’s Day at the Centre Michel Bertelle, on Friday 6 March from 7.30pm!

On the program:

Refreshment bar and on-site catering

Live entertainment by the Ga’coustiques band

Dance and fancy dress party

Free admission ? donations can be made to the Rafael association

