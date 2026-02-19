Saint Patrick à Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Saint Patrick à Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson vendredi 6 mars 2026.
Saint Patrick à Blénod
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 19:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Rejoignez-nous pour une nouvelle édition de la Saint Patrick au Centre Michel Bertelle, le vendredi 6 mars à partir de 19h30 !
Au programme
– Buvette et restauration sur place
– Ambiance assurée par le groupe des Ga’coustiques
– Soirée dansante et déguisée
Entrée gratuite possibilité de faire des dons reversés à l’association RafaelTout public
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00
English :
Join us for another edition of Saint Patrick’s Day at the Centre Michel Bertelle, on Friday 6 March from 7.30pm!
On the program:
Refreshment bar and on-site catering
Live entertainment by the Ga’coustiques band
Dance and fancy dress party
Free admission ? donations can be made to the Rafael association
L’événement Saint Patrick à Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-19 par OT PONT A MOUSSON