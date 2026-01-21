Saint-Patrick à Bueil Parking du Musée du Cinéma Bueil
Saint-Patrick à Bueil
Parking du Musée du Cinéma 8 Grande rue Bueil Eure
Tarif : – –
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 18:30:00
2026-03-14
Venez fêter la Saint-Patrick dans une ambiance conviviale et festive !
Au programme
️ Exposition de belles américaines et de Harley-Davidson
Concert avec le groupe FURIOUS ROUTIERS à partir de 15h30
Buvette et food-truck sur place
Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de belles mécaniques, de musique et de bonne humeur
On vous attend nombreux !
Infos 07 71 23 86 31 ou 06 65 50 65 18
Organisé par le comité des fêtes de Bueil, en partenariat avec CMK Garage .
English : Saint-Patrick à Bueil
