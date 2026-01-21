Saint-Patrick à Bueil Parking du Musée du Cinéma Bueil

Saint-Patrick à Bueil

Parking du Musée du Cinéma 8 Grande rue Bueil

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 18:30:00

2026-03-14

Venez fêter la Saint-Patrick dans une ambiance conviviale et festive !

Au programme

️ Exposition de belles américaines et de Harley-Davidson

Concert avec le groupe FURIOUS ROUTIERS à partir de 15h30

Buvette et food-truck sur place

Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de belles mécaniques, de musique et de bonne humeur

On vous attend nombreux !

Infos 07 71 23 86 31 ou 06 65 50 65 18

Organisé par le comité des fêtes de Bueil, en partenariat avec CMK Garage .

Parking du Musée du Cinéma 8 Grande rue Bueil 27730 Eure Normandie +33 6 65 50 65 18

