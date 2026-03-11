Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran
Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran samedi 21 mars 2026.
Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus
Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus !
En concert: Kornodenn, duo violon et guitare traditionnelle, Irish folk
Restauration sur place Flammenkuche spéciale Irish
Nouvel espace intérieur !
Venez déguisés, code couleur: vert et barbe
Concours du + beau costume .
Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus
L’événement Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-03-09 par Tourisme Aire Eugénie