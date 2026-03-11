Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus

Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus !

En concert: Kornodenn, duo violon et guitare traditionnelle, Irish folk

Restauration sur place Flammenkuche spéciale Irish

Nouvel espace intérieur !

Venez déguisés, code couleur: vert et barbe

Concours du + beau costume .

Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus

L’événement Saint-Patrick à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-03-09 par Tourisme Aire Eugénie