Saint Patrick à la Ferme pédago du bonheur Saulces-Monclin

Saint Patrick à la Ferme pédago du bonheur

4 hameau de la gare Saulces-Monclin Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Buffet froid à volonté (par pers.)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La ferme pédago du bonheur de Saulces Monclin vous donne rendez-vous pour la Saint Patrick.Rendez-vous le 14 mars à partir de 18h30 pour partager un moment de convivialité dans une ambiance chaleureuse ! Buffet froid à volonté 20 euros par personnes. Sortez vos tenues vertes ! Sur réservation uniquement.

4 hameau de la gare Saulces-Monclin 08270 Ardennes Grand Est +33 6 49 15 48 18

English :

La ferme pédago du bonheur in Saulces Monclin invites you to join us on Saint Patrick’s Day, March 14 from 6:30 pm for a convivial evening in a warm atmosphere! All-you-can-eat cold buffet: 20 euros per person. Get out your green outfits! Reservations required.

